Lavori M4, la talpa Stefania arriva in Tricolore. Beppe Sala: "Apertura entro fine 2022"

Procedono i lavori per la realizzazione della M4 di Milano. Nelle scorse ore la talpa "Stefania" è arrivata in piazza Tricolore completando una nuova sezione del tunnel. Presenti al momento dello sfondamento del diaframma l'assessore alla Mobilità Marco Granelli, il presidente di M4 spa Fabio Terragni e il primo cittadino di Milano Giuseppe Sala. E proprio il sindaco ha ipotizzato l'apertura dell'intera linea entro il 2022; mentre per la tratta Linate-Forlanini ha auspicato il taglio del nastro "entro la fine del mandato".

I cantieri non si fermano: dopo l'arrivo delle due talpe in Tricolore la proseguiranno a scavare dal lato Ovest: il tunnel che attraverserà il centro città sarà realizzato per ultimo. Durante l'estate le tbm partiranno da San Cristoforo per raggiungere, in un anno, la zona in cui sorgerà la stazione di Solari. Infine verrà scavato il tratto da Piazza Tricolore a Solari.

Al momento — secondo quanto reso noto dall'assessore Granelli — è stato scavato il 38% della linea. L'intero tunnel potrebbe essere scavato e pronto per i passi successivi entro il 2020.