Chiuso il traforo del Gran San Bernardo: attivato piano viabilità dalla protezione civile

Il traforo del Gran San Bernardo è chiuso al traffico in entrambe le direzioni, come ha comunicato la società Sisex, dal 21 settembre, a seguito dell’avvenuta rottura di una soletta di ventilazione, evento che non ha coinvolto veicoli o persone.

L’evento è attualmente gestito con la collaborazione di esperti italiani e svizzeri e il disgaggio della parte di struttura interessata è in corso. In attesa dei rapporti degli esperti, la società Sisex stima la chiusura del traforo per le prossime due settimane, cioè indicativamente sino a domenica 8 ottobre.

La Protezione civile regionale ha attivato un piano viabilità e ha convocato una riunione del Comitato regionale viabilità.

E’ stato disposto il divieto di transito sulla SS27 in direzione del Gran San Bernardo per i mezzi pesanti diretti in Svizzera. Il traffico dei mezzi leggeri, ivi compresi gli autobus, è deviato al Colle del Gran San Bernardo. Non si ravvisano problematiche relative alla viabilità sulla SS27.