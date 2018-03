Ecco i Comuni "virtuosi" per la bicicletta nella Città metropolitana di Milano

Sono quattro i "Comuni ciclabili" nella Città metropolitana di Milano: Cernusco sul Naviglio, Cassina de' Pecchi, Cinisello Balsamo e Segrate. Si tratta di una iniziativa che Fiab (Federazione italiana amici della bicicletta) ha promosso su base di volontaria adesione delle amministrazioni. Alla prima edizione hanno aderito poco più di cento Comuni, che hanno dovuto dimostrare di avere infrastrutture minime sulla ciclabilità e la fruizione a due ruote del proprio territorio.

L'iniziativa (patrocinata, tra gli altri, da Anci e dall'associazione Comuni Virtuosi) vuole mettere in rete le "buone pratiche" finora sperimentate dalle varie amministrazioni e produrre una serie di sollecitazioni per "fare meglio" nel campo, dato che la bicicletta è ormai vista in tutta Europa come un mezzo di spostamento ecologico, utile e sano sia per i cittadini sia per i turisti.

I Comuni sono classificati con un riconoscimento che va da uno a cinque, crescente secondo il "grado di ciclabilità". In Lombardia i Comuni ciclabili sono 7, di cui 3 ottengono quasi il massimo (quattro su cinque): Brescia, Cernusco sul Naviglio e Cassina de' Pecchi. Altri 3 ottengono tre su cinque: Borgarello, Segrate e Sulbiate. Infine Cinisello Balsamo ottiene due su cinque.

Cassina de' Pecchi

Ha un indice di motorizzazione nettamente inferiore alla media nazionale: -7,53%. Vanta quasi la metà di superficie inserita nel Parco Agricolo Sud Milano (310 ettari su 760) ed è ricco di corsi d'acqua. L'andamento pianeggiante favorisce la rete di ciclabili che attraversano sia il territorio agricolo sia quello urbano. La ciclovia regionale 9, da ovest a est della Lombardia, attravesa Cassina de' Pecchi lungo il Naviglio Martesana, così come la ciclovia provinciale che collega la stazione del metrò a Vignate (Fs). Non manca, nel sito web istituzionale, una parte dedicata proprio alla mobilità sostenibile.

Cernusco sul Naviglio

-12,34% è l'indice di motorizzazione in confronto alla media nazionale. 33 mila abitanti, Cernusco vanta 30 chilometri di piste ciclopedonali tra i parchi più recenti e le aree verdi, e 40 chilometri in tutto il territorio comunale. Risultato, i cittadini possono attraversare la città utilizzando esclusivamente la bicicletta. Particolarmente importante, come per Cassina, la pista ciclabile lungo il Naviglio Martesana, 30 chilometri da Milano a Trezzo d'Adda. Il nuovo ponte ciclopedonale che sovrasta la strada Padana superiore conduce al quartiere sud e alla zona industriale, permettendo di andare al lavoro in bicicletta.

Cinisello Balsamo

Vanta un indice di motorizzazione di -13,94% inferiore alla media nazionale e percorsi ciclabili di 24,2 chilometri con piste ciclabili soprattutto ai margini urbani. Importante la connessione tra il Parco Nord e il Parco Grugnotorto (nord-sud). E' presente anche un percorso ciclabile bidirezionale abbastanza significativo tra via Togliatti, via Moro, via Alberti, via Cilea e via Mozart.

Segrate

L'indice di motorizzazione è quasi uguale alla media nazionale (-1,44%). Ma la città dell'hinterland est di Milano, famosa per il San Raffaele, per le sedi di diverse multinazionali, per alcuni quartieri-giardino come San Felice e Milano 2, per l'Idroscalo e per l'aeroporto di Linate, ha visto aumentati i chilometri di piste ciclabili da 20, nel 2005, a 80, nel 2015. La rete interna in particolare è di 60 chilometri. Lo sforzo è stato quello di aumentare la fruibilità e la connessione tra i quartieri, ad esempio col ponte ciclopedonale sulla Cassanese che unisce Lavanderie con Milano 2, ma è stato anche allargato il Ponte degli Specchietti per collegare meglio (anche in bicicletta) i quartieri a nord della linea ferroviaria Milano-Venezia con quelli a sud. In futuro, con la riqualificazione dell'ex dogana, Segrate avrà 5 nuove passerelle e 7 chilometri di piste ciclopedonali.