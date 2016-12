Parcheggi in strisce blu, aumenti a Milano nel 2017. Ma arriva abbonamento coi mezzi

1 / 2

Aumenti a Milano zona per zona per i parcheggi in strisce blu. Ecco quali. Ma arriva a Milano un abbonamento integrato tra sosta su strada e mezzi pubblici. La novità è stata presentata dall'assessore alla mobilità Marco Granelli dopo la riunione di giunta del 29 dicembre, l'ultima del 2016. L'obiettivo è quello di disincentivare sempre più l'uso ricorrente dell'auto privata per muoversi a Milano.

La sosta in tal caso va fatta in periferia, fino alla cerchia del filobus 90-91: in tal caso, chi sottoscriverà l'abbonamento integrato potrà pagare (come già oggi) 40 euro al mese o 400 euro all'anno e l'abbonamento ai mezzi pubblici ordinario (35 al mese o 330 all'anno), per un totale di 75 euro al mese o 730 all'anno. Le strisce blu di periferia fungeranno, in pratica, da "parcheggio di interscambio" con i mezzi pubblici.

Per chi non sottoscrive l'integrato scattano invece gli aumenti: da 40 a 50 euro al mese (o da 400 a 500 euro all'anno) per le strisce blu periferiche per l'abbonamento "ordinario", mentre per quello agevolato (dedicato a chi svolge lavori di pubblica utilità) si passa da 25 a 30 euro al mese (o da 250 a 300 euro all'anno). Aumentano anche le tariffe per gli abbonamenti agevolati della cerchia intermedia (tra la 90-91 e i Bastioni), che passano da 60 a 70 euro al mese (o da 600 a 700 euro all'anno).

Ritocco all'insù anche per chi gode dell'agevolato e parcheggia dentro la cerchia dei Bastioni: si passa da 120 a 140 euro al mese (o da 1.200 a 1.400 all'anno) per l'intera giornata, da 70 a 80 euro al mese (o da 700 a 800 euro all'anno) per mezza giornata (le fasce sono 8-15 oppure 14-24).

Crescono poi le tariffe per la sosta singola. I rincari riguardano tutte le cerchie, come da tabella.