Finanziaria, la norma shock: via libera a elettriche e ibride in aree pedonali e ZTL

Auto elettriche e ibride avranno libero accesso nelle aree pedonali e a traffico limitato. Ad esempio, quindi, in piazza del Duomo e in corso Vittorio Emanuele. La norma è inclusa nella Legge di stabilità 2019 (145/2018), ex Finanziaria, al comma 103 dell'articolo 1, e ha generato una vera rivolta da parte dei Comuni, a cominciare da Milano.

La prima Legge di stabilità del governo Lega-5 Stelle introduce un nuovo comma all'articolo del codice della strada che parla di zone a traffico limitato e aree pedonali (l'articolo 7). Il nuovo comma 9-bis recita: "Nel delimitare le zone di cui al comma 9 (aree pedonali e zone a traffico limitato, n.d.r.) i Comuni consentono, in ogni caso, l’accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida". La frase è chiara e non la si può interpretare in modo diverso da com'è scritta: via libera a quelle auto nelle Ztl e nelle aree pedonali.

I Comuni di Bologna e Milano hanno subito inviato una lettera all'Anci (Associazione dei Comuni) per fare fronte insieme e arrivare alla modifica della norma, in modo che diventi "rispettosa della sensibilità e qualità urbana", si legge nella missiva firmata da Irene Priolo (assessore bolognese alla mobilità) e Marco Granelli (il suo equivalente a Palazzo Marino).

"Significa fare entrare migliaia di auto nelle piazze centrali dei centri storici delle nostre città in mezzo ai tavolini delle piazze, ai turisti, o sotto i principali monumenti, solo perché ibride", spiegano Priolo e Granelli in un comunicato congiunto: "Noi vogliamo incentivare l'elettrico e in tanti Comuni lo stiamo facendo con le colonnine di ricarica, le facilitazioni per la sosta, l'accesso a quelle zone dove vietiamo i veicoli inquinanti". Ma non permettendo la libera circolazione di queste auto nelle aree pedonali e Ztl.

Ma come è possibile che il governo abbia pensato di introdurre una norma del genere, che in apparenza si scontra con le logiche più elementari? L'errore pare la spiegazione più sensata. Il nuovo 9-bis indica le zone "di cui al comma 9" dell'articolo 7 del codice della strada, che inequivocabilmente sono sia le aree pedonali sia le Ztl. E' possibile, però, che l'estensore volesse riferirsi alle sole Ztl, dove appunto il traffico, pur limitato, è comunque consentito a determinate categorie di veicoli o proprietari (di solito, i residenti). Ci sarebbe comunque da discutere sull'opportunità. Sembra invece davvero assurdo che si vogliano far circolare le auto (anche se poco inquinanti) in mezzo alle aree pedonali.