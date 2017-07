Milano: la fermata metro della linea verde Villa Fiorita sarà chiusa dal 15 luglio al 31 agosto

La stazione della metropolitana di Villa Fiorita, sulla linea verde, M2, sarà chiusa dal 15 luglio al 31 agosto 2017.

Lo ha comunicato l'Azienda trasporti milanesi con una nota. Saranno realizzati degli interventi per migliorare l’accessibilità: posa in banchina della segnaletica Loges (Linea di orientamento guida e sicurezza), percorsi tattili per i non vedenti. I lavori riguarderanno l'ammodernamento della struttura e il superamento delle barriere architettoniche per rendere più agevole l’accesso a tutte le categorie di utenti.

Per consentire i lavori, i treni della linea M2 non effettuano la fermata di Villa Fiorita ma funzioneranno normalmente.