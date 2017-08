Prolungamento metro da Milano: le novità e le fermate

Un nuovo tavolo di confronto e un altro passo avanti per collegare, attraverso la metropolitana, il capoluogo brianzolo e Cinisello Balsamo a Milano.

Lunedi' i sindaci di Cinisello Balsamo, Milano, Monza, i rappresentanti della Città Metropolitana, della Provincia di Monza e Brianza, del Comune di Sesto San Giovanni e della Regione Lombardia si sono incontrati per discutere del progetto di fattibilità già realizzato da MM in merito al prolungamento della linea M5.

Il prossimo passo è fissato per settembre quando è in programma la redazione del protocollo d'intesa fra gli enti coinvolti nella realizzazione del progetto per l'affidamento a MM della seconda fase del “Progetto di fattibilità tecnica ed economica” e del “Progetto definitivo”.

Il prolungamento della M5 da Bignami a Cinisello Balsamo verso Monza città attraverserà il nodo intermodale con la M1 Sesto Fs-Cinisello Monza/Bettola e proseguirà lungo viale Campania, via Marsala, via Cavallotti, Villa Reale e Parco di Monza, Ospedale San Gerardo e Polo istituzionale.

I lavori dureranno circa dieci anni e l'opera avrà un costo totale complessivo tra 1,06 e 1,27 miliardi di euro in relazione al tipo di tracciato che comprende infrastruttura, materiale rotabile, progettazione, oneri di sicurezza e Iva. Di queste risorse, sedici milioni sono già state messe a disposizione dal Governo nel Patto per Milano.

Una volta che la tratta sarà entrata in esercizio si stima che un treno ogni tre minuti giungerà alla stazione di Cinisello Monza M1 mentre ogni sei minuti un convoglio servirà la tratta Cinisello Monza M1 e Monza polo istituzionale.

M5 da Milano a Monza: le fermate

"Nel territorio di Cinisello Balsamo il tracciato M5 si snoderà lungo Viale Fulvio Testi sino a Viale Brianza con una serie di fermate finalizzate a migliorare la connessione con alcuni poli di interesse quali il Parco Nord, l'Ospedale Bassini, i quartieri Rondinella e Crocetta e Cornaggia. In entrambe le soluzioni (in superficie o a raso) verranno affrontate le criticità generate dalle principali intersezioni viabilistiche esistenti: Ferri-Partigiani a Cinisello Balsamo, F.Testi-Clerici a Sesto San Giovanni e l’intero viale F.Testi (SP.5)" ha spiegato Siria Trezzi, sindaco di Cinisello Balsamo e consigliera delegata alla Mobilità della Città Metropolitana.