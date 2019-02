Milano, lavori in metropolitana: M2 "tagliata", niente metro verde in alcune fermate, dettagli

Ecco quando chiude la M2 metro verde per lavori a Milano, con la circolazione interrotta tra alcune stazioni. Inevitabilmente qualche disagio, con la metropolitana che per un po' diventerà "monca". Nelle prossime settimane, infatti, per permettere le opere di rinnovo della rete aerea di alimentazione della linea M2 la circolazione della "verde" sarà interrotta tra Cascina Gobba e Gessate.

Ha segnalato Atm:

Dal lunedì al venerdì e dopo le 23 sospenderemo la circolazione dei treni nella tratta Cascina Gobba-Gessate, dove il servizio sarà svolto con bus sostitutivi.

I periodi interessati dai lavori e dalla sospensione sono: "da lunedì 18 febbraio a venerdì 5 aprile" e "da lunedì 6 maggio a venerdì 7 giugno". "Nei fine settimana e nei giorni festivi - sottolinea l'azienda - i treni viaggeranno regolarmente lungo l’intera linea".

Dal lunedì al venerdì, invece, l'ultimo treno da Cascina Gobba partirà alle 22.34 e l'ultimo treno da Gessate alle 22.32.

Metro verde sospesa: le fermate dei bus sostitutivi

La verde sarà sostituita, nel tratto dei lavori, dagli autobus sostitutivi della stessa Atm. "Non tutte le fermate si trovano in perfetta corrispondenza delle stazioni della metropolitana a causa della conformazione della viabilità e alla difficoltà dei bus nel fare manovra nei centri abitati", ha chiarito l'azienda.

Ecco le fermate:

Cascina Gobba: davanti alla stazione M2

Vimodrone: strada Padana Superiore, all’altezza di via Gramsci

Cascina Burrona: davanti alla stazione M2

Cernusco sul Naviglio: strada Padana Superiore, all’altezza di via Diaz

Villa Fiorita: davanti alla stazione M2

Cassina de’ Pecchi: via Roma, all’altezza di via Matteotti

Bussero e Villa Pompea: strada Padana Superiore, all’altezza di via XXV Aprile

Gorgonzola: in direzione Gessate i bus fermano in piazza Europa, all’altezza di via Kennedy; in direzione Gobba, davanti alla stazione M2

Cascina Antonietta: i bus fermano a Gorgonzola in via Trieste all’altezza di via Bellini. In alternativa, è possibile usare la fermata di Gessate, davanti alla stazione M2

Gessate: davanti alla stazione M2