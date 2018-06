Piazza V Giornate: arrivano i binari 'silenziosi' per i tram, modifiche a viabilità e mezzi Atm

Si concludono nei prossimi mesi i lavori iniziati lo scorso anno per il necessario ammodernamento della rete tranviaria milanese e la riqualificazione di vie e piazze. Al via da lunedì 4 giugno fino al 2 settembre, prima della ripresa dell’anno scolastico, il cantiere per il rinnovo straordinario degli impianti tranviari in piazza V Giornate e corso di Porta Vittoria. Gli interventi prevedono la riasfaltatura, la posa di binari tecnologicamente innovativi - che riducono al minimo le vibrazioni e la rumorosità al passaggio dei mezzi - e la dotazione di nuovi apparati di comando scambi in radiofrequenza. È previsto anche l’adeguamento delle banchine di fermata in corso XXII Marzo angolo piazza 5 Giornate al fine di consentire una migliore accessibilità.

L’obiettivo complessivo del progetto iniziato lo scorso anno è quello di sostituire le infrastrutture datate e ottenere così vantaggi in termini di comfort di viaggio. I lavori prevedono anche il rifacimento della pavimentazione con asfalto color rosso, come già fatto in piazza Baracca, per coniugare la sicurezza di uno dei principali nodi di traffico e salvaguardare il carattere storico di un luogo importante per i milanesi.

Tutti gli interventi, così come accaduto nel 2017, saranno svolti nei mesi estivi per ridurre al minimo l’impatto sulla viabilità. Allo stesso scopo l'intera riqualificazione è suddivisa in tappe per evitare di chiudere completamente e simultaneamente tutti i transiti.

Ecco le linee che modificheranno i percorsi

Linea 9 – Le vetture tranviarie sono sospese dal 4 giugno al 10 luglio. Nella tratta compresa tra Bligny/Ripamonti e Centrale FS M2-M3, il servizio si svolge con bus sostitutivi che fino a Medaglie d’oro fermano in corrispondenza delle consuete fermate dei tram, poi deviano il percorso passando per viale Caldara, viale Regina Margherita, viale Bianca Maria, viale Majno, piazza Oberdan, viale Vittorio Veneto, Repubblica M3 per poi giungere in Centrale FS M2-M3. In alternativa è possibile utilizzare la linea M3 tra Centrale e Porta Romana e il tram 12 tra Porta Genova e viale Bligny/Ripamonti, utile anche per coloro che volessero utilizzare la linea M3 alla fermata di Crocetta.

Linea 12 – La linea tranviaria modifica i percorsi in due fasi:

Dal 4 giugno al 10 luglio svolge servizio regolare tra Roserio e Missori M3, poi segue un percorso alternativo passando da corso di Porta Romana, Crocetta M3, corso di Porta Vigentina, via Ripamonti, viale Bligny, 24 Maggio, fino al capolinea Porta Genova FS M2. In alternativa è possibile utilizzare le linee filobus 90/91 e 93 tra viale Molise e XXII Marzo/Campania, i bus della linea 66 tra piazzale Martini e XXII Marzo/Cadore, i bus della linea 73 tra XXII Marzo/Campania e Duomo M1/M3, i tram della linea 27 tra piazza Emilia e piazza 5 Giornate.

Dall’11 luglio al 2 settembre svolge servizio regolare tra Roserio e via Larga e fa capolinea in piazza Fontana. In alternativa è possibile utilizzare le linee filobus 90/91 e 93 tra viale Molise e XXII Marzo/Campania, la linea bus 66 tra piazzale Martini e XXII Marzo/Cadore e la linea bus 73 tra XXII Marzo/Campania e Duomo M1-M3.

Linea 19 – Il servizio si svolge su due tratte e con deviazioni dal 4 giugno al 2 settembre. Nella tratta Lambrate FS M2 - Centrale FS M2-M3 la linea fa il consueto servizio tra Lambrate e via Nino Bixio, poi segue un percorso alternativo passando da viale Piave, viale Vittorio Veneto, Repubblica M3 per poi giungere in Centrale FS M2 – M3. Nella tratta piazza Castelli – Cadorna FN M1-M2 fa il consueto servizio tra piazza Castelli e piazza Virgilio, poi segue un percorso alternativo passando da via Boccaccio, Cadorna FN M1-M2 e Foro Buonaparte. In alternativa è possibile utilizzare anche la linea 9 (o il collegamento bus fino al 10 luglio) da viale Piave a piazza Cinque Giornate per poi interscambiare con la linea 73 fino a Duomo M1-M3. In via Meravigli e Corso Magenta è possibile utilizzare la linea 16.

Linea 27:

Dal 4 giugno al 10 luglio la linea modifica il percorso, in entrambe le direzioni, tra piazza Fontana e piazza Cinque Giornate, passando da via Larga, via Albricci, Missori M3, Crocetta M3, via Lamarmora, viale Monte Nero, corso 22 Marzo. In alternativa è possibile utilizzare anche i bus della linea 73 da via Larga a largo Rodari.

Dall’11 luglio al 2 settembre le vetture tranviarie sono sospese. In alternativa è possibile utilizzare i bus della linea 73 da via Larga a largo Rodari. Il servizio si svolge anche con bus sostitutivi che percorreranno via Mecenate e viale Ungheria. Per migliorare i collegamenti e l’interscambio con le altre linee, i bus raggiungono da una parte viale Molise/Porta Vittoria FS, e dall’altra la stazione di Rogoredo FS M3.

Linee 60 – 73: dal 2 luglio al 2 settembre le linee seguono un percorso alternativo da corso di Porta Vittoria/via Podgora a piazza Santa Maria del Suffragio. Da qui riprendono il percorso regolare.

Linea N25 - dal 2 luglio al 2 settembre la linea segue un percorso alternativo da viale Regina Margherita a piazza Santa Maria del Suffragio. Da qui riprende il percorso regolare.

Linea N26 - dal 2 luglio al 2 settembre la linea segue un percorso alternativo da piazza Santa Maria del Suffragio a viale Regina Margherita. Da qui riprende il percorso regolare.

Dal 2 luglio al 2 settembre anche le linee 54, 65, 84 e le linee notturne NM1, 183, e N27, subiscono lievi modifiche di percorso o di fermata.

Le modifiche alla viabilità

Chiusura totale del traffico proveniente da:

corso XXII Marzo direzione corso di Porta Vittoria e viceversa dal 4 giugno al 2 settembre;

viale Premuda in direzione piazza Tricolore dal 4 al 30 giugno e viale Montenero dal 1 al 29 luglio e viale Bianca Maria dal 11 al 29 luglio;

corso XXII Marzo direzione viale Montenero dal 1 al 29 luglio;

viale Regina Margherita direzione viale Bianca Maria e viceversa dal 30 luglio al 26 agosto;

corso di porta Vittoria direzione viale Regina Margherita e direzione viale Bianca Maria e viceversa dal 30 luglio al 2 settembre.

Campagna d’informazione - Per informare i passeggeri sulle modifiche di percorso delle linee di superficie coinvolte dai lavori, Atm ha distribuito ai viaggiatori dei mezzi pubblici interessati leaflet informativi. È stato predisposto, inoltre, un piano d’informazione articolato con annunci sonori nelle stazioni metropolitane e a bordo delle linee interessate; messaggi su paline, pensiline e sui monitor nei bus e nei mezzanini; avvisi alle fermate; news sul sito atm.it, sull’app mobile e sull’account Twitter @atm_informa. Tutte le informazioni sono disponibili anche sul sito comune.milano.it/cantierecinquegiornate dove sarà anche possibile scaricare il volantino con tutte le modifiche di percorso.