Trenord, lavori in corso su binari e stazioni: modifiche alla circolazione di 9 linee di treni

Lavori in corso sulle linee Trenord. Per tutto il mese di agosto, infatti, binari e stazioni di nove linee saranno interessati da interventi che inevitabilmente causeranno modifiche ai percorsi dei convogli.

"Per interventi di manutenzione e potenziamento infrastrutturale che coinvolgono più stazioni e linee della rete, la circolazione dei treni subirà modifiche programmate di orario e di percorso", ha segnalato Trenord.

Ecco il piano Trenord nel dettaglio:

4 - 31 agosto

Porto Ceresio - Varese- Gallarate - Milano

Si informa la gentile clientela che per consentire importanti lavori di ammodernamento della linea, tra le stazioni di Milano Certosa e Rho, nel periodo dal 4 al 31 agosto 2019 i treni della linea "Porto Ceresio - Varese - Gallarate - Milano" non saranno effettuati tra Rho e Milano Porta Garibaldi.

I viaggiatori tra Rho e Milano porta Garibaldi potranno utilizzare i treni delle linee "S5" e "S6" in arrivo e partenza dalla stazione del passante ferroviario.

Si invita a prendere visione dei nuovi orari, con tutte le variazioni, nel motore orario di Trenord, anche in versione PDF, e negli orari esposti nelle stazioni.

4 - 31 agosto

Luino - Gallarate - Milano

Per consentire importanti lavori di ammodernamento della linea tra Laveno e Gallarate ed in occasione dei lavori tra Rho e Milano Certosa, tutti i treni da Luino a Milano Porta Garibaldi arriveranno e partiranno da Gallarate, ad eccezione del treno 33283 [Luino 5.34-Milano Porta Garibaldi 7.01].

Effettueranno un percorso alternativo via Sesto Calende da Laveno a Gallarate, con fermata straordinaria a Vergiate, ad eccezione del treno 33289 [Luino 7.20-Gallarate 8.05].

Tra Laveno e Gallarate, servizio bus sostitutivo, con fermata in tutte le stazioni.

4 - 31 agosto

S7 Lecco - Molteno - Monza - Milano

S11 Chiasso - Como - Seregno - Milano - Rho

Per consentire importanti lavori di ammodernamento della linea tra Monza e Sesto San Giovanni, i treni S7 arriveranno e partiranno da Monza. I viaggiatori possono utilizzare i treni delle linee S8, S11 e RE Milano-Chiasso.

Inoltre, per consentire ulteriori lavori di ammodernamento della linea tra Milano Certosa e Rho, i treni della S11 Rho - Milano - Chiasso, e viceversa, arriveranno e partiranno da Milano Porta Garibaldi.

Tra Milano Porta Garibaldi e Rho i viaggiatori potranno utilizzare i treni della linea "S5" e "S6".

22 luglio - 27 settembre

Milano Centrale - Brescia - Verona

Per lavori di ammodernamento della linea ferroviaria tra Romano e Brescia - nelle notti dal 22/23 luglio all'8/9 agosto e nelle notti dal 2/3 al 26/27 settembre - il treno 10741 [Milano Centrale 00.15 - Brescia 1.35] è limitato a Romano e sostituito con bus.

13 luglio - 31 agosto 2019

Brescia - Piadena - Parma

Per consentire importanti lavori di ammodernamento, la linea sarà interrotta tra Casalmaggiore a Parma dal 13 luglio al 31 agosto 2019.

I treni viaggeranno secondo il consueto orario in vigore tra Brescia e Casalmaggiore e saranno sostituiti con autobus tra Casalmaggiore e Parma.

Saranno ripristinati i treni 20312 (Casalmaggiore 10:40 - Brescia 12:08), 20315 (Brescia 10:50 - Casalmaggiore 12:14), 20320 (Casalmaggiore 13:40 - Brescia 15:08), 20323 (Brescia 13:50 - Casalmaggiore 15:14) nella tratta Brescia - Piadena, che finora sono stati effettuati con autobus sostitutivi.

Tabella orari

24 luglio - 1 novembre 2019

Asso - Mariano/Camnago - Seveso - Milano

Si informa che nelle notti dal 15/16 luglio al 31 ottobre/1 novembre 2019, alcuni treni subiranno delle variazioni.

Per i treni 14995 [Milano Cadorna 23.23] e 14997 [Milano Cadorna 23.53] il servizio viene effettuato con due bus, uno che collega Palazzolo Milanese a Camnago Lentate e l'altro che collega Palazzolo Milanese a Mariano Comense/Asso.

10 agosto 2019

S11 Chiasso-Como-Seregno-Milano

Sabato 10 agosto 2019, al fine di consentire l'effettuazione di lavori di ammodernamento nell'ambito della stazione di Chiasso, alcuni treni saranno limitati/partiranno da Como San Giovanni.

4-31 agosto 2019

S9 Saronno - Seregno - Milano - Albairate

Per consentire importanti lavori di ammodernamento della linea, tra le stazioni di Monza e Sesto San Giovanni, nel periodo dal 04 al 31 agosto 2019 i

treni "S9 Albairate - Saronno" e viceversa, non saranno effettuati tra Sesto S.G. e Seregno.

I viaggiatori potranno utilizzare i treni delle linee "S8", "S11" e RE Milano - Chiasso.

Nella tratta Saronno - Seregno è stato realizzato un orario speciale, in coincidenza a Seregno con i treni linea "S11", con frequenza ogni 60 minuti. Nelle fasce orarie tra le ore 06:00 e le ore 09:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00 il servizio sarà potenziato con un treno ogni 30 minuti.

Per interventi tecnici urgenti e indifferibili della stazione, dal 4 al 31 agosto i treni non effettueranno la fermata di Ceriano Laghetto Solaro.

Un servizio di bus sostitutivi collegherà, da lunedì a venerdì, la stazione di Ceriano Laghetto a Saronno Sud e viceversa.

Da Ceriano Laghetto-Solaro in direzione Saronno Sud, a partire dalle ore 06:10, il bus partirà al minuto .10 di ogni ora.

All'arrivo a Saronno Sud i viaggiatori potranno utilizzare:

i treni in partenza al minuto .24 in direzione Seregno

i treni in partenza al minuto .36 in direzione Saronno

Da Saronno Sud in direzione Ceriano Laghetto-Solaro il bus partirà al minuto .40 di ogni ora dalle ore 6:40.