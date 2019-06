M4, dopo Linate andrà all'Idroscalo e al centro commerciale Westfield

Non è ancora entrata in funzione e già si "allunga" di due fermate: parliamo della linea blu, la M4, il cui primo tratto (Linate-Forlanini, una sola fermata) sarà pronto a fine 2021, per poi proseguire fino a San Cristoforo passando per il centro (San Babila) e la cerchia dei Navigli (via Sforza, via De Amicis).

Le due fermate saranno oltre l'aeroporto di Linate: una in prossimità dell'Idroscalo, l'altra (nuovo capolinea) vicino al centro commerciale Westfield in costruzione. Ed è proprio grazie al privato Westfield che si potrà attuare l'idea. Il primo passo sarà però uno studio di fattibilità necessario per partecipare ai bandi europei per il trasporto pubblico.

Lo studio di fattibilità costerà circa 700 mila euro. Il via libera è stato dato in una riunione che ha coinvolto i soci di M4, Sea (che gestisce l'aeroporto di Linate) e gli emissari di Westfield. Che metterà mano al portafoglio e contribuirà a tutte le spese.

Westfield Milano: il centro commerciale più grande d'Europa

Trecento negozi, cinquanta boutique esclusive e cinquanta negozi di lusso, ma anche un cinema da 16 sale. Sono alcuni numeri del mall grande 185 mila metri quadrati, per un investimento di 1 miliardo e 400 mila euro, che sta sorgendo nell'area dell'ex dogana di Segrate, con inaugurazione prevista nel 2021.

Tra le "perle", l'apertura di Galeries Lafayette, il "mitico" grande magazzino la cui sede più famosa è a Parigi in Boulevard Haussmann.