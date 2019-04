C'è la Milano Marathon: autobus e tram Atm deviati in città, chiusa stazione della metro

Otto linee di tram deviate. Diciassette autobus che cambiano il loro percorso abituale. E una stazione metropolitana chiusa al pubblico. Si annuncia una domenica di disagi quella del 7 aprile per i milanesi e i turisti che dovranno usare i mezzi pubblici in centro.

Dalle 8 alle 16 circa, infatti, per permettere il passaggio della Milano Marathon, Atm sarà costretta a effettuare una sorta di servizio speciale, con variazioni di percorso per decine e decine di mezzi.

Chiusa la metro Palestro

In più, dall’inizio del servizio alle 10 circa sarà chiusa la stazione M1 di Palestro, "su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza", ha spiegato Atm. La stessa Atm ha consigliato ai passeggeri di "utilizzare le stazioni vicine di Porta Venezia o San Babila".

Per raggiungere la zona di partenza della gara, i maratoneti possono scendere alle stazioni M3 di Repubblica e Turati o alle stazioni M1 di Porta Venezia o San Babila.

Tram deviati per la maratona

TRAM 1 - Dalle 8 alle 16 circa. In entrambe le direzioni, devia tra p.za della Repubblica e c.so Sempione, passando per v.le Monte Santo, p.le Principessa Clotilde, v.le Monte Grappa, via Rosales, v.le Sturzo, via Ferrari, Cimitero Monumentale, via Procaccini. Non percorre via Turati M3, via Manzoni, p.za Cordusio M1, Cairoli M1, Cadorna M1 M2, via Vincenzo Monti, l.go v Alpini.

TRAM 2 - Dalle 8 alle 16 circa. La linea fa regolare servizio tra Bausan-Baiamonti e Negrelli-c.so Colombo, da dove prosegue fino a p.za Tirana, passando per Coni Zugna, via Solari, p.za Napoli, Giambellino. Non percorre via Torino, Cordusio M1, via Broletto, via Legnano, v.le Montello .

TRAM 4 - Dalle 8:15 alle 16 circa. Fa regolare servizio tra Parco Nord e via Farini/Baiamonti, poi prosegue fino a p.le Cimitero Monumentale M5, percorrendo via Ceresio. Non passa da Lanza M2 e Cairoli M1.

TRAM 10 - Dalle 8 alle 16. La linea fa servizio tra Lunigiana e Monumentale M5.

TRAM 12 - Dalle 8:15 alle 16 circa. Fa servizio tra Molise - Missori e tra Roserio - Cim. Monumentale, da dove prosegue fino a Bausan, passando per via Ceresio, via Farini, v.le Stelvio, via Lancetti, via degli Imbriani.

TRAM 14 - Dalle 8 alle 16 circa. Fa servizio tra Lorenteggio - Duomo M1 M3 e Cimitero Maggiore - Maciachini M3. Non passa da Lanza M2.

TRAM 16 - Dalle 8:15 alle 12:30 circa. Fa servizio tra Monte Velino e v.le Molise passando da Missori M3 e tra Axum e p.za De Angeli M1. Non passa da Duomo M1 M3 e Cordusio M1.

TRAM 19 - Dalle 8 alle 16 circa. Fa servizio tra Castelli-Lunigiana e Lambrate FS M2-Duomo M1 M3. Non passa per p.za 6 Febbraio, via Vincenzo Monti, Cordusio M1.

Bus deviati per la maratona a Milano

LINEA 40 - Dalle 9:30 alle 15 circa. Fa regolare servizio tra Cim. Maggiore e Parco Nord. Non passa da Uruguay e Bonola M1.

LINEA 43 - Dalle 8:30 alle 16 circa. In entrambe le direzioni, devia tra c.so Sempione/Piero della Francesca e via Melchiorre Gioia, passando per via Procaccini, Monumentale M5, via Ferrari, Garibaldi FS M2 M5.

LINEA 48 - Dalle 8:30 alle 16. La linea non fa servizio.

LINEA 50 - Dalle 8:30 alle 16. Fa regolare servizio tra Lorenteggio e Cadorna FS M1 M2 e fa capolinea in via Boccaccio. Non passa da Cairoli M1.

LINEA 54 - Dalle 8:30 alle 11:15 circa. In entrambe le direzioni, devia tra c.so Indipendenza e via Larga/Augusto, passando per c.so 22 Marzo, p.za 5 Giornate, c.so di Porta Vittoria.

LINEA 57 - Dalle ore 8:30 alle ore 16 circa. Fa regolare servizio tra Quarto Oggiaro e via Piero della Francesca/Procaccini, poi prosegue fino a p.za della Repubblica M3.

LINEA 58 - Dalle ore 8:30 alle ore 12 circa. Fa servizio tra via Noale e via Carducci/Cadorna M1 M2. Non fa capolinea in via Minghetti.

LINEA 61 - Dalle ore 8:30 alle ore 16 circa. Fa regolare servizio tra l.go Murani e c.so Indipendenza, poi prosegue fino a via Verziere, passando per corso 22 Marzo, piazza 5 Giornate, c.so di Porta Vittoria, via Cesare Battisti, l.go Augusto, via Cavallotti, c.so Europa. Non passa da San Babila M1, Lanza M2, Cairoli M1, Cadorna FN M1 M2, Pagano M1 e via Washington.

LINEA 64 - Dalle ore 9:30 alle ore 14 circa. Regolare servizio tra Lorenteggio e via S. Giusto, poi prosegue fino a Axum, percorrendo via Dessiè. Non passa da Bonola M1.

LINEA 67 - Dalle ore 8:50 alle ore 12:30 circa. Fa regolare servizio tra Baggio/via Scanini e p.le Tripoli, poi prosegue fino a p.za De Angeli M1, percorrendo v.le Bezzi e via Parmigianino. Non passa da Wagner M1, Pagano M1, Conciliazione M1 e p.le Baracca.

LINEA 68 - Dalle ore 8:50 alle ore 13:30 circa. Fa servizio tra QT8 M1 e via Bergognone. Non passa da Bonola M1, Uruguay M1, Lampugnano M1, Amendola M1 e Conciliazione M1.

LINEA 69 - Dalle ore 9:30 alle ore 15 circa. Fa servizio tra Molino Dorino M1 - p.za Firenze e Molino Dorino M1 - Bonola M1. Non percorre la tratta Bonola M1 - via Gallarate.

LINEA 78 - Dalle ore 9 alle ore 15:30 circa. Fa servizio tra Lotto M1 M5 - Bisceglie M1 e via Govone - p.za Firenze percorrendo via Cenisio, Caneva, via Principe Eugenio. Non passa da San Siro Stadio M5 e Portello M5.

LINEA 80 - Dalle ore 9:30 alle ore 14:30 circa. Fa regolare servizio tra De Angeli M1 e via Novara/San Giusto, poi prosegue fino a p.za Sant’Elena. Non passa da San Siro Stadio M5, via Caldera e Quinto Romano.

LINEA 94 - Dalle ore 8:30 alle ore 16 circa. Fa regolare servizio tra Cadorna FN M1 M2 e via Francesco Sforza poi prosegue fino a p.za 5 Giornate, percorrendo c.so di Porta Vittoria. Non passa in p.za Cavour, Turati M3, Moscova M2 e Porta Volta.

LINEA 98 - Dalle ore 9:30 alle ore 14 circa. In direzione Lotto M1 M5, devia da p.le Segesta a Lotto M1 M5. Non passa da via Gavirate.

NOTTURNA M1 - Dalle ore 19 di sabato 6 alle ore 24 di domenica 7. In entrambe le direzioni, devia tra Oberdan e Visconti di Modrone. Non passa da Palestro M1.