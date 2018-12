Metro M5, prolungamento a Monza: un altro passo in avanti dal Comune di Milano

Sono state approvate venerdì dalla giunta milanese le linee guida del protocollo che sancisce l'intesa tra Regione Lombardia. Città Metropolitana, Provincia di Monza e della Brianza, Comune di Milano, Comune di Sesto San Giovanni, Comune di Cinisello Balsamo e Comune di Monza sul prolungamento della linea metropolitana lilla, la M5, da Bignami (Milano) fino a Monza. Anche il capoluogo lombardo formalizza così la sua adesione al patto che i territori a nord-est della città hanno sottoscritto per ottenere dal Governo il contributo di 900 milioni di euro alla realizzazione del progetto che ha un costo totale di 1.250.000 di euro cofinanziati dagli enti interessati.

"Questa è un'infrastruttura fondamentale - dichiara Marco Granelli assessore alla Mobilità e Ambiente - e siamo contenti che tutti ne abbiano compreso l'importanza e vi sia condivisione sulla necessità di proseguire e concludere i lavori. La sfida di Milano, oggi, è sviluppare il trasporto pubblico anche fuori dai confini urbani e consentire ai milanesi e ai 'cittadini temporanei' di non aver bisogno di usare l'auto. Una volta costruito il prolungamento la linea lilla trasporterà in un giorno feriale medio circa 210 mila passeggeri che potranno spostarsi lungo un tragitto di 25 chilometri dalla fermata Stadio San Siro fino a Monza Brianza attraverso quattro Comuni fra i più grandi della Lombardia".

Le stazioni previste sulla metro M5 fino a Monza

Il progetto prevede per la M5 un prolungamento di 13 chilometri di tracciato interrato, oggi la linea è lunga 12,2 chilometri, con 11 stazioni che si aggiungono alle 19 già esistenti per un totale di 30 stazioni, e la connessione con la M1 a Monza Bettola per connettere luoghi densamente abitati, strategici dal punto di vista dell'imprenditoria e di grande attrazione, e nello stesso tempo collegare la rete metropolitana milanese direttamente ai nodi interscambio con strade di grande viabilità automobilistica come la A4, la Rho-Monza e la Milano-Lecco. La velocità commerciale dei 32 treni che misureranno 50 metri sarà di 33 chilometri orari.

La M5 effettuerà servizio 365 giorni all'anno, con orario dalle ore 5.30 alle ore 24.00 e una frequenza nei giorni feriali di 3 minuti in ora di punta e di 4-6 minuti in ora di morbida.