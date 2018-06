Concerto Radio Italia, metro aperte fino a tarda notte: ecco come arrivare in Duomo

Metropolitane con orario prolungato. Parcheggi aperti fino a tarda notte. E qualche, inevitabile, disagio. Atm è pronta a fare gli straordinari per il concerto di Radio Italia Live, il grande appuntamento che sabato 16 giugno porterà sul palco di piazza Duomo i cantanti italiani più famosi.

"Atm è lieta di essere mobility partner di Radio Italia Live il concerto - ha annunciato l'azienda di trasporti -. In occasione del grande spettacolo in piazza Duomo abbiamo programmato un servizio straordinario con metropolitane potenziate e orario prolungato fino a tarda notte".

Metro aperte anche di notte

Le linee M1 e M3, infatti, prolungheranno l’orario con ultimi passaggi in centro all’1:10 circa, con la M1 che prolungherà il servizio nelle tratte Sesto Fs-Bisceglie e Sesto Fs-Molino Dorino. I parcheggi di Gobba, Famagosta, San Donato, Maciachini, Molino Dorino, Lampugnano e Bisceglie resteranno aperti fino alle 2.30 di notte, per permettere a tutti di ritornare dal centro città.

A partire dalle 12.30, invece, la stazione della rossa e della gialla di Duomo saranno chiuse su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza e per arrivare in Duomo gli spettatori potranno usare le vicine stazioni di Cordusio, San Babila, Montenapoleone e Missori.

Sempre per motivi di ordine pubblico dal primo pomeriggio di sabato - ha informato Atm - "i tram 2, 3, 12, 14 e 16 potrebbero essere temporaneamente deviati o subire rallentamenti". Questo il piano presentato dall'azienda:

Tram 2

Fa servizio su due tratte:

- Negrelli - Segesta M5: v.le Coni Zugna, p.le Aquileja, via S.M. del Carso, c.so Vercelli, via Ravizza, De Angeli M1, via Faruffini, via Albertinelli.

- Bausan - Cordusio M1 (via Broletto)

Fermata provvisoria

- Direzione Bausan: via Broletto tra il civico 20 e il 22

Tram 3

Fa servizio tra Gratosoglio e Lorenteggio, passando da v.le Gorizia, via Vigevano, P.ta Genova M2, c.so Colombo, v.le Coni Zugna, via Solari, p.zza Napoli, via Giambellino, via Gonin.

Tram 12

Fa servizio su due tratte:

- Roserio – Lanza M2

- P.ta Genova M2 – Duomo M1 M3

Tram 14

Fa servizio su due tratte:

- Lorenteggio – Gratosoglio: c.so Colombo, P.ta Genova M2, via Vigevano, v.le Gorizia, p.za 24 Maggio, c.so San Gottardo, via Meda, via Montegani, Abbiategrasso M2, via dei Missaglia.

- Cimitero Maggiore – Lanza M2

Tram 16

Fa servizio su due tratte:

- San Siro Stadio M5 - Cordusio M1

- Monte Velino - P.za Fontana: Missori M3, via Albricci, via Larga.