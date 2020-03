Milano, sospesa la circolazione sulla metro: M1 rossa sospesa per "verifiche in galleria"

Metro ferma giovedì pomeriggio a Milano. Lo stop sulla M1 è scattato alle 14.50, quando la circolazione dei treni della linea rosso è stata bloccata tra le fermate di Bisceglie e Pagano.

A renderlo noto è stata Atm con un post sol proprio profili Twitter e un avviso sul sito. "Abbiamo sospeso la circolazione tra Bisceglie e Pagano per svolgere verifiche di funzionalità degli impianti in galleria - ha chiarito l'azienda di Foro Bonaparte -. Sono in servizio bus sostitutivi che fermano in corrispondenza delle stazioni".

"I nostri tecnici stanno lavorando per riaprire le stazioni della tratta nel più breve tempo possibile", ha chiarito la società che gestisce il trasporto pubblico meneghino.

Da lunedì prossimo, tra l'altro, la stessa società taglierà di circa il 40% le proprie corse dopo il decreto emanato dal governo che ha stabilito la chiusura di negozi e uffici per cercare di contenere l'emergenza Coronavirus.

