Milano, da domenica 1 settembre la M2 torna "intera": riaprono le stazioni chiuse per lavori

Disagi finiti. Da domenica 1 settembre la metropolitana verde di Milano torna a pieno servizio. Riaprono infatti le stazioni di Lambrate e Piola, che erano state chiuse durante tutto il mese di agosto per permettere lavori nelle gallerie.

Video | I lavori nelle galleria della M2

"Abbiamo programmato un intervento di manutenzione molto importante per garantire l’impermeabilizzazione delle gallerie della linea verde. Vi invitiamo - aveva spiegato Atm ai passeggeri - a pianificare il vostro viaggio considerando maggiori tempi di percorrenza e ci scusiamo per i disagi".

Proprio per i lavori i treni della M2 infatti avevano dovuto evitare le fermate tra Udine e Loreto, con i treni che hanno effettuato il servizio Gessate/Cologno Nord e Udine e tra Assago/Abbiategrasso e Loreto. Nella tratta non coperta dalla metropolitana l'azienda di Foro Bonaparte aveva organizzato un servizio di bus sostitutivi per poi permettere ai viaggiatori di risalire a bordo della "verde".

Da domenica 1 settembre si torna alla normalità.