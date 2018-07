Segway e monopattini elettrici, a Milano saranno presto in condivisione

Appena citata tra le dieci migliori città al mondo su mobilità e trasporti, Milano non si ferma e prepara un bando, dopo l'estate del 2018, per i piccoli mezzi elettrici in sharing, come il segway, l'hoverboard e gli skateboard a batteria. Il bando resterà a lungo aperto, così da raccogliere varie manifestazioni di interesse ma soprattutto nuove omologazioni che dovessero arrivare nei prossimi mesi.

I primi ad arrivare a Milano dovrebbero essere i monopattini elettrici, con la stessa formula delle bici Mobike e Ofo ovvero senza stalli. Ma Palazzo Marino intende anche riaprire il bando per gli scooter, oggi poco più di 300 per tre gestori. "Diamo più slancio alla mobilità elettrica e sostenibile: sarà una rete capillare di trasporti complementari, leggeri e meno impattanti per l'aria", spiega Marco Granelli, assessore alla mobilità.