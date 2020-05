Milano, prima corsa in monopattino elettrico gratis per i clienti delle autorimesse: l'iniziativa

Chi arriva a Milano in auto e parcheggia in una delle autorimesse associate a Confcommercio può usufruire da martedì 19 maggio di una corsa gratuita su monopattino elettrico disponibile direttamente nei parcheggi.

È il frutto di un accordo tra l’associazione di autorimesse Apa e Helbiz, operatore di mobilità in sharing. Un modo per raggiungere, ad esempio, l’ufficio, l’università o il luogo di un appuntamento. I monopattini verranno posizionati in un angolo dedicato all’interno dei parcheggi convenzionati con l’associazione per essere noleggiati in maniera pressoché immediata da tutti gli automobilisti che effettuano la sosta.

Il noleggio gratis dei monopattini elettrici

Si partirà con le prime dieci autorimesse che ospiteranno ogni giorno minimo cinque monopattini pronti per il noleggio lungo tutta la giornata. A seguire, ci sarà un piano di espansione graduale che arriverà a coinvolgere un totale di circa 70 parcheggi in tutta Milano. Per il primo mese, tutti i nuovi utenti dei parcheggi avranno diritto alla prima corsa gratuita.

I vantaggi per i membri di Confcommercio Milano

Ancora più vantaggiose le condizioni per gli iscritti a Confcommercio Milano. I soci che faranno richiesta riceveranno, infatti, un codice per utilizzare i monopattini senza lo scatto iniziale per le prime cinque corse. “Crediamo che la qualità del nostro servizio, le tariffe competitive e la possibilità di passare senza soluzione di continuità da un mezzo personale a un monopattino in sharing rappresentino una grande agevolazione per tutti i cittadini milanesi che in questa cosiddetta fase 2 stanno facendo ritorno alle proprie attività, lavorative e non” ha commentato in una nota Salvatore Palella, fondatore di Helbiz.

“L’accordo con Helbiz, in coerenza con gli indirizzi del Pums e con il documento Milano 2020, mira a rafforzare lo scambio modale del cosiddetto ‘ultimo miglio’ – ha aggiunto Stefano Martarelli, presidente di Apa – e intende favorire la transizione del settore dei trasporti verso forme di mobilità sostenibili”.