Bike sharing, anche Ofo fa pagare di più chi parcheggia in periferia

Il Comune di Milano non aveva gradito, ma le due aziende del bike sharing a flusso libero procedono spedite per la loro strada sulla "tassa" per chi parcheggia lontano dal centro o comunque in una delle zone periferiche individuate come "pericolose" per i danneggiamenti. La prima era stata Mobike, dopo un'analisi dei quartieri problematici. E ora anche Ofo lancia la nuova strategia.

Il provvedimento di Ofo è decisamente più drastico di quello di Mobike. Le bici gialle infatti possono ora essere parcheggiate senza alcuna penalità in un'area (delimitata con una linea verde sulle mappe dell'applicazione) che a sud finisce più o meno con la tratta della 95-98, a est con il rilevato ferroviario (subito dopo, per intenderci, iniza viale Forlanini), e così a nord, mentre a ovest viene fatta coincidere con la circonvallazione esterna (90-91), per poi tornare sulla linea bus 98 a sud-ovest.

Quartieri penalizzati e graziati (Ofo)

In questo modo, senza penalità restano inclusi quartieri come Calvairate, Casoretto, i tratti iniziali di via Padova e viale Monza, Dergano e parte della Bovisa, ma viene escluso del tutto il quartiere di San Siro, ed invece viene salvato il Lorenteggio fino a poco dopo piazza Frattini.

Chi parcheggia una Ofo nei quartieri oltre la linea verde, ma comunque nell'area operativa, compresi i tre Comuni dell'hinterland in cui sono presenti le bici gialle (San Giuliano, San Donato e Peschiera), pagherà 7 euro oltre al costo del noleggio appena terminato. Una stangata. La penalità a punteggio scatta invece per chi parcheggia fuori dall'area operativa, visibile in mappa molto chiaramente perché colorata di rosso. E che all'incirca coincide con i confini comunali, tranne Chiaravalle. In questo caso si perdono 75 punti, e vale la pena ricordare che la base di partenza all'iscrizione è 100 punti, incrementabili con noleggi "corretti".

Quartieri penalizzati e graziati (Mobike)

Mobike aveva invece specificato i quartieri con un elenco esplicito. Chi noleggia le bici grigio-arancioni paga 7 euro se termina il noleggio nelle zone di Chiaravalle, Vaiano Valle, Gratosoglio, sud della Barona, Muggiano, Quartiere degli Olmi, Figino, Vialba. Nessun problema invece a Quarto Oggiaro (per l'alto numero di abbonati a Mobike) e in tutta la periferia est e nord.