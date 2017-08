Milano, Atm modifica la rete: così cambiano le linee e i percorsi di bus e tram dal 4 settembre

Rivoluzione (bis) in arrivo per le linee degli autobus e dei tram Atm di Milano. A partire dal 4 settembre la rete del trasporto pubblico milanese sarà potenziata: nuove linee e nuove tratte dei mezzi di superficie e frequenze in metropolitana ristabilite, cancellando i tagli e le maggiori attese dei mesi scorsi. La riorganizzazione del trasporto pubblico ha l'obiettivo di migliorare i collegamenti tra il centro e la periferia

Comune di Milano e Atm hanno deciso di migliorare il servizio per i cittadini e hanno pianificato 1 milione di km di servizio in più. In questa luce sono state migliorate le frequenze del fine settimana per autobus e tram. Non solo: è nata una nuova linea, la 35, e molte altre sono state modificate.

Un impiego di risorse notevole per incentivare e favorire l’utilizzo dei mezzi pubblici: ad oggi il 57% dei cittadini a Milano si sposta con bus, tram e metro. Tecnici del Comune di Milano e di Atm hanno studiato le modalità migliori per intervenire su quelle zone e linee che avevano bisogno di una maggiore copertura.

Ecco nel dettaglio tutti i cambiamenti e le novità