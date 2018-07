I vandali "affondano" il bike sharing: 10% di bici danneggiate

Alla presentazione ufficiale del servizio, avvenuta qualche settimana dopo il lancio reale, i manager italiani di Ofo avevano spiegato che le bici vandalizzate fossero una percentuale assolutamente marginale; meno di un anno dopo, però, occorre prendere atto che la situazione è diversa. Si parla del 10% dei mezzi colpiti da atti vandalici, tra danneggiamenti e impossessamenti.

Probabilmente la situazione non è isolata su Milano. Il bike sharing a flusso libero soffre la presenza di vandali a tutte le latitudini, e non è un caso che anche a Berlino Ofo sia in procinto di abbandonare il servizio. Su Milano per ora non si parla di questo, ma l'aria di crisi c'è: una riorganizzazione interna ha portato ad alcuni licenziamenti di figure apicali, mentre resta al momento attiva la squadra di persone che si occupano di ricollocare le biciclette nelle aree centrali della città.

Ofo copre tutta Milano e anche (con uno specifico accordo) i Comuni di San Donato Milanese, Peschiera Borromeo e San Giuliano Milanese. Dopo avere abbandonato Varese, le bici gialle restano soltanto nel capoluogo lombardo e in quei dintorni. E' tuttavia aperto il bando della Città Metropolitana, e Ofo non esclude di parteciparvi.