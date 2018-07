Milano, ecco l'orario estivo per i mezzi Atm

"Ferie" in vista per i mezzi Atm, anche se ridotte. Nel 2018, infatti, come spiegato dalla stessa azienda in una nota, "l'orario estivo comincia due settimane più tardi in metropolitana e una più tardi sulle linee di superficie. Anche l’orario di agosto delle metropolitane - ha chiarito Atm - dura tre settimane invece di quattro come l’anno scorso".

Per autobus e tram l'orario estivo inizierà il 7 luglio e terminerà il 2 settembre. L’orario di agosto durerà invece dal 6 al 31 del mese: in quei giorni i mezzi seguiranno l’orario del sabato dal lunedì al sabato e l’orario festivo la domenica e i festivi.

Sabato 11 e 18 agosto le linee seguiranno l’orario festivo tranne quelle suburbane, che seguono l’orario del sabato, mentre il 14 agosto ci sarà l'orario del sabato.

Orario estivo delle metro

Inevitabilmente, saranno di meno anche le metro in circolazione sulle quattro linee cittadine. Sulla M1 e la M3 l’orario estivo sarà in vigore dal 21 luglio al 2 settembre. Sulla M2, invece, inizierà due giorni più tardi.

La M5 seguirà sempre l'orario del sabato dal 6 al 31 agosto e l'orario festivo per le domeniche.

Orario metro Milano ad agosto e mezzi notturni

"L’orario di agosto quest’anno dura 3 settimane e non 4: dal giorno 6 al giorno 24", ha spiegato Atm in una nota. E "il 15 agosto tutti i mezzi della nostra rete fanno orario festivo".

Orario estivo anche per la rete notturna. "In servizio tutte le notti le linee NM1-NM2-NM3-90-91-N25-N26. In servizio nelle notti tra venerdì e sabato, sabato e domenica e nella notte tra il 14 e il 15 agosto anche le linee N15 N24-N27-N42-N50-N54-N57-N80-N94", ha chiarito l'azienda.