Apre il parcheggio della M2 Abbiategrasso: dentro Area B, off limits per auto inquinanti

Il 13 maggio 2019 verrà aperto un nuovo parcheggio di corrispondenza con la metropolitana a Milano. L'area di sosta si trova nei pressi di piazza Abbiategrasso, capolinea della M2 (verde), e sarà una struttura "a raso". La gestione sarà di Atm, come in generale per la sosta su strada.

Dopo i collaudi i cittadini avranno a disposizione 150 posti auto (videosorvegliati), 15 posti moto, 138 stalli per biciclette scoperti e 140 in un bici-park coperto e ad accesso controllato. Il parcheggio è pienamente all'interno di Area B e quindi non potrà essere utilizzato da coloro che provengono da fuori Milano con un'auto inquinante.

Parcheggio Abbiategrasso, storia infinita

L'idea del parcheggio a raso risale al periodo della giunta Pisapia, su precisa richiesta della Zona 5 rispetto all'intenzione dell'amministrazione comunale di realizzare un parcheggio sotterraneo. Prima ancora, era stato ipotizzato un parcheggio multipiano da 800 posti. La volontà di realizzare un parcheggio in zona piazza Abbiategrasso risale all'inizio degli anni '90, tra la giunta Borghini e quella Formentini.

Il costo dell'opera è di 6 milioni e 200 mila euro. In concomitanza con l'apertura del parcheggio, viene organizzato un anello a senso unico che coinvolge le vie Dini e Dudovich per "obbligare" le automobili a ridurre progressivamente la velocità, anche attraverso la realizzazione di castellane.

Le tariffe del parcheggio di piazza Abbiategrasso

Per quanto riguarda le tariffe, la determina comunale le ha già stabilite. Per un'ora di sosta si pagheranno 50 centesimi di euro. Fino a cinque ore di sosta si pagherà in tutto 1,50 euro. Fino a dieci ore si pagherà 2 euro e via via, fino alla tariffa di ventiquattro ore (7,50 euro), mentre la sosta notturna (dalle 21 alle 6) costerà 5,50 euro.

Previsti anche gli abbonamenti. Il settimanale (dalle 6 alle 21) costerà 8,50 euro, mentre il mese solare (sempre dalle 6 alle 21) costerà 32 euro e l'anno solare 350 euro.

Foto La Conca