Pista ciclabile in corso Buenos Aires: in piazza Lima la prima 'casa avanzata' di Milano. Cos'è?

In piazza Lima, lungo la pista ciclabile della discordia in corso Buenos Aires, c'è una novità introdotta per la prima volta a Milano: la 'casa avanzata'. In pratica consiste nel far fermare le biciclette davanti alle macchine al semaforo. Così quando scatta il verde prima partono le bici, poi tutti altri mezzi. Perché in questo caso la precedenza ce l'ha chi va a pedali.

A dare l'annuncio è l'assessore comunale alla Mobilità e lavori pubblici di Milano, Marco Granelli. "Questa notte abbiamo realizzato la prima casa avanzata di Milano, in piazza Lima: un nuovo sistema per dare più sicurezza alle biciclette negli incroci, evitando incidenti". Si tratta di una delle innovazioni del codice della strada introdotte dal Decreto 19 maggio 2020 del Governo. Consiste in una linea di arresto per le biciclette avanzata di circa 2-3 metri rispetto a quella delle auto, con i pittogrammi delle bici.

"Così le bici che devono girare a destra o sinistra lo possono fare in sicurezza e le auto le vedono. Una soluzione molto adottata in Europa, richiesta da tempo da associazioni e comuni, che in Italia non esisteva. Negli scorsi giorni l'aveva già fatta anche Torino. È in piazza Lima, all'incrocio di corso Buenos Aires con via Vitruvio e via Plinio, lungo la nuova ciclabile che da San Babila arriverà a Sesto San Giovanni. Ormai sono più di 5.000 i ciclisti che la usano ogni giorno. E noi di notte andiamo avanti a realizzarla".

