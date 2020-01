Bike sharing: controlli a tappeto sulle nuove bici di BikeMi, "problemi al telaio"

Le nuove biciclette del servizio di sharing BikeMi entrate in servizio a dicembre 2019 sono state momentaneamente ritirate dalle strade cittadine: ClearChannel, la società che gestisce il servizio, ha deciso di fare una verifica complessiva su tutti i mezzi dopo che sono state segnalate anomalie. La questione riguarda sia 500 biciclette normali sia 700 a pedalata assistita (elettriche).

Nelle comunicazioni ufficiali si parla di "lievi alterazioni della struttura" che avrebbero interessato poche bici rispetto al complesso della flotta, anche se ragioni precauzionali imporrebbero una verifica a tappeto. Per le bici elettriche si sarebbero aggiunti problemi sulla pedalata assistita.

Il caso in consiglio comunale

Le bici non sono comunque diminuite, perché vengono ancora utilizzate quelle che avrebbero dovuto essere sostituite da quelle nuove. Dunque nessun "disservizio" nel numero di mezzi a disposizione nei vari parcheggi cittadini. E in vista della primavera, quando aumenta l'uso di BikeMi sia per la migliore stagione sia per il crescere di eventi in città, tutti contano che il problema sia risolto. Il caso è approdato anche in consilgio comunale con una interrogazione del leghista Gabriele Luigi Abbiati a cui ha risposto l'assessore alla mobilità Marco Granelli, spiegando la situazione nel dettaglio.