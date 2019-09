250 bici di Ofo recuperate da luglio: numeri e mail per segnalarle al Comune di Milano

Nel Municipio 3 hanno deciso addirittura di aprire una linea Whatsapp per i cittadini che volessero segnalare una bici gialla di Ofo abbandonata e da recuperare. L'idea è dell'assessore municipale Massimo Scarinzi e del vice presidente del consiglio di Municipio Filippo Andrea Rossi, entrambi del Pd, che sui social hanno anche iniziato a pubblicare i video dei "recuperi": in realtà, le segnalazioni sono girate alla polizia locale, che se ne occupa quotidianamente.

Nei primi tre giorni, Scarinzi e Rossi hanno ricevuto un centinaio di segnalazioni grazie a cui sono state recuperate 28 bici. In tutto il Comune di Milano, invece, ne sono state recuperate più di 250 da luglio, secondo quanto segnala l'assessore alla mobilità Marco Granelli. Come si ricorderà, Ofo era un gestore del bike sharing in free-floating, ma dopo circa un anno e mezzo ha deciso di abbandonare la città, non pagando (a gennaio 2019) il canone annuale a Palazzo Marino. Ne è seguita l'intimazione a eliminare le biciclette entro l'1 aprile. Ma la società cinese non ha rispettato i tempi e, ancora adesso, diverse biciclette gialle si vedono (abbandonate) in giro per Milano.

Di conseguenza il Comune ha deciso di procedere con la rimozione coatta. I mezzi che recupera, come da normativa, vengono conservati per sessanta giorni nei depositi se qualcuno (Ofo in questo caso) volesse reclamarne la proprietà. E, per la cronaca, chi volesse segnalare una Ofo abbandonata può farlo scrivendo a pl.ufficiocentraleveicoliabbandonati@comune.milano.it o a segnalaofoabbandonata@gmail.com; alternativamente, via Whatsapp, al numero 3331181117.