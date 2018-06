Aumentano i mezzi di MiMoto: lo scooter sharing elettrico di Milano, presto in altre città

Si spera che con l'arrivo dell'estate si possa registrare un picco negli utenti registrati e nella media delle corse giornaliere. Per il momento sono 28.000 utenti con una media di 3 corse per scooter al giorno durante i mesi invernali e 4.5 in primavera.

MiMoto, con una flotta aumentata da 100 a 250 scooter, è in attività da 8 mesi. Si tratta del primo servizio di scooter sharing elettrico e made in Italy. Un mezzo rapido, maneggevole dati gli 80 chili di peso e green per spostarsi in città, che ha contribuito a far risparmiare quasi 20.000 kg di CO2.

Mimoto ha esteso anche la copertura geografica arrivando sino al circolo Magnolia, all’Idroscalo e al quartiere Bovisa, zona universitaria, e ha adeguato il servizio alle richieste degli utenti rilasciando diversi aggiornamenti della app, la chiave di tutto il servizio. Le tariffe partono da 0,02 euro al minuto con la sosta a 9 centesimi fuori dall’area operativa, per gli studenti universitari milanesi c’è sempre lo scontro del 27%, più le 30 convenzioni aziendali già stipulate.

L'hanno fondata tre ex studenti fuori sede e "punteranno" proprio agli studenti come target ideale. Ora, hanno spiegato i fondatori di recente bisogna educare alla condivisione. E' quella la strada scelta per eliminare i problemi di vandalismo e tentato furto che hanno riguardato circa il 10% della flotta Mimoto.

Il primo tentativo di scooter sharing, quello di Enjoy con il modello Mp3 di Piaggio era fallito. I fondatori di MiMoto sperano di riscrivere la storia.