Dopo Enjoy, arriva a Milano lo scooter sharing elettrico Mi Moto

Dopo l'addio di Enjoy con i Piaggio Mp3 (pochissimi i prelievi e, secondo i consumatori, scooter troppo ingombranti e pesanti) arriva un nuovo operatore di scooter sharing a Milano. E' una start-up, finanziata da diverse aziende italiane. Si chiama Mi Moto e dovrebbe debuttare a Milano a settembre, dopo l'estate.

Verranno usati degli scooter elettrici Askoll: circa 80 chilometri di autonomia, possibilità di salire sul mezzo in due. "Mimoto metterà a disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, un’intera flotta di scooter elettrici che si potranno noleggiare in totale autonomia per spostamenti urbani tramite App sullo smartphone, riducendo in maniera significativa i tempi di viaggio spesso moltiplicati dal traffico cittadino, nonché abbattendo i costi come quelli relativi al carburante, assicurazione, bollo e/o manutenzione del mezzo - spiegano i fondatori -. A fine noleggio, raggiunto il punto d’interesse desiderato, si potrà rilasciare gli scooter ovunque consentito all’interno dell’area operativa. Noi assicureremo sempre il pieno d’energia garantendo la cosiddetta modalità free floating. MiMoto, infatti, oltre ad offrire un servizio dinamico ed utile, si propone dunque come alleato delle amministrazioni comunali nella battaglia per la riduzione dell’inquinamento e del traffico urbano per città sempre più smart & green".

L'area operativa per il rilascio dei mezzi dovrebbe essere entro la cerchia della 90-91. In questa zona, "non ci sarà nessun vincolo di stazioni di ricarica. Provvederemo noi a “fare il pieno di energia” sostituendo le batterie scariche, rendendo gli scooter di nuovo disponibili in brevissimo tempo", spiegano ancora dall'azienda.

Tra i punti di forza del servizio, chiosano, "la riduzione dell’inquinamento atmosferico e acustico, riduzione del traffico, viabilità più snella, flessibilità di spostamento e tempi di percorrenza più brevi".