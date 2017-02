Torna il bel tempo e lo smog aumenta a Milano: alcune centraline sforano il limite Pm10 di 50

Dopo la tregua, i livelli di inquinamento sono in aumento a Milano e in Lombardia, complice l'assenza di pioggia: nella giornata del 7 febbraio nella centralina Arpa di Pascal è stato di nuovo superato il limite di Pm10 di 50 micro grammi per metro cubo, raggiungendo i 52, mentre nelle altre due stazioni cittadine il Pm10 era di 44 e 39.

Il valore di Pm10 è salito a 52 anche ad Arese, nell'hinterland di Milano, mentre si è mantenuto sotto la soglia nel resto della regione.

Nei prossimi giorni ci sarà tempo asciutto secondo il servizio meteo dell'Arpa, condizioni che non favoriscono la dispersione degli inquinanti.