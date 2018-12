Smog, Lombardia: 15 milioni per incentivare la sostituzione dei veicoli più inquinanti

Bilancio approvato dal Consiglio regionale prevede lo stanziamento di 15 milioni di euro (sia per il 2019 che per il 2020) per i privati per incentivare la sostituzione dei veicoli più inquinanti. In particolare, 10 milioni sono dedicati alle auto e 5 ai veicoli privati commerciali.

Dopo il bando attivato nell'agosto scorso da 6.5 milioni di euro a favore dei veicoli commerciali dedicato alle Piccole e Medie imprese, Regione Lombardia attiverà una nuova misura per il prossimo anno dedicata ai possessori privati di veicoli Diesel più inquinanti che sono stati oggetto dei provvedimenti per il miglioramento della qualità dell'aria in Lombardia e nelle Regioni del Bacino Padano.

"Si tratta di risorse importanti - ha spiegato Cattaneo - che vanno nella direzione di proseguire il lavoro di miglioramento dell'ambiente in cui viviamo nella prospettiva di aiutare le famiglie e le imprese nella sostituzione dei veicoli che producono una maggiore quantità di polveri sottili che sono dannose per la nostra salute. Ai divieti preferiamo gli incentivi e il bilancio regionale con questi nuovi stanziamenti testimonia la volontà di non scaricare sui cittadini i provvedimenti legati alla circolazione delle auto. Ringrazio l'assessore Caparini per aver previsto nel bilancio adeguate risorse e chi ha contribuito a portare a termine questo lavoro prezioso per adeguare e bilanciare misure e incentivi".