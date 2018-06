Mobike, il Comune: "Stop al sovrapprezzo nelle periferie"

E' polemica sulla scelta di Mobike - uno dei due gestori, insieme a Ofo, del bike sharing a flusso libero - di "scoraggiare" l'utilizzo del servizio in determinate periferie milanesi fissando un sovrapprezzo di 7 euro perché si tratta dei quartieri con maggiore frequenza di atti vandalici, furti e quant'altro.

I quartieri sono stati stabiliti in seguito a pattugliamenti di vigilanti privati che hanno effettuato una sorta di "rilevazione statistica" del fenomeno, che affligge le biciclette in bike sharing a flusso libero fin da quando sono state introdotte a Milano (e che, in realtà, accade in ogni città del mondo con queste biciclette).

I quartieri individuati dai vigilanti come maggiormente pericolosi sono il Parco Agricolo Sud, Figino, Vialba, il Cimitero Maggiore. Ci sarebbe stato anche Quarto Oggiaro, ma è stato "graziato" (non compreso nelle zone col sovrapprezzo) perché ci sono molti iscritti al servizio.

Marco Granelli, assessore milanese alla mobilità, ha però chiesto a Mobike di ripensarci, definendolo un "restringimento delle zone fuori dagli accordi" e ricordando che durante i più recenti incontri con l'azienda non si è mai parlato di ipotesi del genere. Il Comune di Milano, insomma, è pronto a chiedere a Mobike di tornare a coprire indistintamente tutta la città. L'azienda - riferisce il Corriere - ha replicato che i 7 euro fissati sarebbero un "costo di recupero" delle biciclette. La partita è aperta.