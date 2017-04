Fuorisalone, tornano in azione i "toilet bus": ecco dove sono

Raccolta differenziata in strada, toilet bus e potenziamento dei servizi di raccolta rifiuti, svuotamento dei cestini, pulizia e spazzamento delle strade sono le attività straordinarie messe in campo da Amsa e concordate con il Comune di Milano in occasione della settimana dedicata al Salone del Mobile.

Tra le novità c’è il raddoppio del servizio toilet bus: vecchi autobus Atm riadattati da Amsa con wc, lavandini e fasciatoio per i neonati, posizionati in città in occasione di grandi eventi e manifestazioni (90 postazioni già programmate fino a maggio 2017). I due toilet bus sono stati posizionati in via Bergognone (distretto Tortora) e in via Ferrante Aporti, nuova location del FuoriSalone 2017.

Lo spazio del bus originariamente adibito al trasporto persone è stato completamente riprogettato, con particolare attenzione alle modalità di salita e discesa al servizio dedicato a persone diversamente abili accompagnate.

Amsa ha posizionato 11 postazioni all’aperto per la raccolta differenziata di carta e cartone, plastica e metallo, vetro e residuo nelle principali vie dei Design District Tortona, Brera, Ventura-Lambrate e Ferrante Aporti. Le isole ecologiche, identificabili grazie ad una vela, saranno dotate di cartelli in italiano e inglese dato il rilievo internazionale del FuoriSalone. Amsa inoltre ha potenziato i servizi di svuotamento dei cestini, pulizia e spazzamento con 30 spazzini di zona dedicati – ripartiti su tre turni di lavoro – nelle aree di Milano dove sono concentrate le attività e gli eventi del Fuorisalone del Mobile.

"Amsa si avvarrà del prezioso supporto della Polizia Locale per effettuare le attività di pulizia degli operatori nelle vie particolarmente affollate", si legge in una nota.