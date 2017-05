Toyota al Forum di Legambiente "QualeMobilità"

Toyota come generatore di innovazione che lavora per migliorare la società in tutti i suoi aspetti, attraverso l’uso integrato di mezzi sostenibili differenti; l’obiettivo di raggiungere una mobilità totalmente a emissioni zero, tramite l’uso della tecnologia ibrida (che compie venti anni) sulle sue auto e attraverso la diffusione su larga scala di una risorsa alternativa come l’idrogeno.

Questi alcuni dei temi che saranno affrontati da Toyota, nella figura del suo Amministratore delegato Andrea Carlucci, martedì 29 maggio ore 10,30 al Forum “QualeMobilità” di Legambiente.

Sul fronte delle aziende, nel pomeriggio, sarà possibile effettuare Test Drive della verità sulla nuova Toyota Yaris e sul crossover Toyota C-HR. Il test drive della verità, è la prova su strada dedicata alle vetture Hybrid che, tramite un dispositivo collegato con un’interfaccia OBD (diagnostica di bordo), rileva, in tempo reale, la percentuale di modalità elettrica utilizzata durante il percorso di prova. Da quando sono stati lanciati (settembre 2015) a oggi, sono stati percorsi 724.286 Km su 106.284 test drive effettuati*, con oltre 56% di percorrenza in modalità elettrica e quindi a emissioni zero.

*dati aggiornati al 24 maggio 2017.

