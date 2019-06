Traffico, Milano la sesta città più congestionata d'Italia. La classifica mondiale

Milano è la sesta città più congestionata d'Italia, la 52esima in Europa e la 103esima nel mondo: lo ha stabilito il "Traffic Index" elaborato da Tom Tom. Si tratta di un report che riporta la situazione del traffico di 403 città in 56 diversi Paesi nel mondo. La città peggiore in Italia è Roma (12esima in Europa, 31esima nel mondo). L'indice è calcolato sulla percentuale di tempo extra trascorso nel traffico dagli automobilisti rispetto a una situazione non congestionata.

A Roma l'indice è del 39%: significa che gli automobilisti, in media, impiegano per i loro tragitti il 39% in più che se non incontrassero traffico. Alla capitale, in Italia, seguono Palermo, Messina, Genova, Napoli e Milano. L'indice per il capoluogo lombardo è del 30%. Completano la classifica delle prime dieci Catania, Bari, Reggio Calabria e Bologna.

A livello globale la città più congestionata è Mumbai, in India, con un indice del 65%, seguita da Bogotà, capitale colombiana, con il 63%; poi Lima, New Delhi e Mosca. In Europa, Mosca è quindi la città più congestionata: seguono Istanbul, Bucarest, San Pietroburgo, Kyiv, Dublino, Lodz, Novosibirsk, Cracovia e Edimburgo.

Milano, il traffico in dettaglio

Nella città di Milano il traffico è rimasto invariato rispetto al 2017: il tempo di percorrenza in più rispetto a una situazione non congestionata è allo stesso livello, il 30%. Le vie più congestionate di Milano sono risultate corso XXII Marzo, viale Regina Margherita, viale Bianca Maria, via Solari, viale Corsica e viale Majno.

Le ore peggiori sono 8 e 18, i momenti peggiori il lunedì mattina e il giovedì sera, quelli migliori il lunedì sera e il venerdì mattina. Durante gli orari di picco del mattino, in particolare, Tom Tom Traffic Index stima che, per ogni mezz'ora di tragitto, l'automobilista milanese ne impiega 20 ulteriori. La giornata peggiore del 2018 è stata il 19 dicembre (61% l'indice di congestione), la migliore il 19 agosto (4%).