Lavori Atm, il tram 16 soppresso tra San Siro e Baracca: la mappa dei bus sostitutivi

Atm lo ha annunciato in "extremis" il primo di luglio: il tram 16 è interrotto tra piazzale Baracca e lo stadio di San Siro per il mese di luglio, dal 6 al 31, a causa di lavori lungo la linea. Non è l'unica linea di tram che subisce interruzioni o modifiche: dal 5 al 31 luglio, infatti, il 9 viene sospeso tra Cinque Giornate e Bligny.

I tram fanno quindi normale servizio da Monte Velino a Baracca dove gli utenti troveranno i bus sostitutivi che proseguono verso lo stadio. In direzione opposta occorre invece recarsi col bus sostitutivo fino a largo Quinto Alpini per la corrispondenza con il tram verso il centro e Monte Velino.

I bus sostitutivi fermano in corrispondenza delle fermate del metrò San Siro Stadio (M5), San Siro Ippodromo (M5), Segesta (M5), De Angeli (M1), Wagner (M1) e Conciliazione (M1).

Il nuovo percorso del bus

In dettaglio ecco il nuovo percorso del bus. Da San Siro Stadio, si prosegue normalmente fino a piazzale Brescia. Poi il bus devia in viale Ranzoni (fermata Ranzoni-Rubens), va verso De Angeli (fermata Trivulzio-De Angeli) e prosegue in piazza Piemonte (fermata Seprio-Piemonte) e in via Monferrato (fermata Monferrato-Cimarosa), infine entra in corso Vercelli e prosegue fino a Baracca. Da qui gira a sinistra in via Ariosto (varie fermate) e raggiunge largo Quinto Alpini, dove è posizionata la corrispondenza con il tram 16 verso il centro e Monte Velino.

Al contrario, una volta scesi dal tram a Baracca, si trova la fermata del bus sostitutivo che percorre corso Vercelli fino a piazza Piemonte dove gira a destra in via Buonarroti (fermata piazza Wagner). A questo punto il bus prosegue fino a piazza Buonarroti senza fermate, poi via Raffaello Sanzio e gira a destra in via Faruffini (fermata Faruffini-De Angeli). Da qui prosegue fino allo stadio col percorso ordinario del tram 16.