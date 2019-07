Atm, lavori al Redefossi: tram 9 interrotto tra viale Bligny e Cinque Giornate

Dalle ore 21 di venerdì 5 luglio fino a mercoledì 31 luglio, i tram della linea 9 faranno un percorso alternativo tra viale Bligny angolo via Ripamonti e piazza Cinque Giornate: Atm riferisce che si tratta di un provvedimento necessario per consentire i lavori di manutenzione del cavo Redefossi, che coinvolgono alcune strade di quella tratta.

Di conseguenza sono istituiti bus sostitutivi. I tram percorrono come al solito le tratte Porta Genova-Bligny/Ripamonti e Cinque Giornate-Centrale. Tra la fermata di viale Bligny e piazza Cinque Giornate deviano passando per corso di Porta Vigentina, corso di Porta Romana, Missori M3, via Albricci, via Larga, via Verziere e corso di Porta Vittoria, raggiungendo infine piazza Cinque Giornate.

I bus fanno servizio tra viale Bligny/via Ripamonti e piazza Cinque Giornate passando per viale Sabotino, piazzale Medaglie d’Oro, viale Caldara e viale Regina Margherita.

Lungo il percorso i bus fanno queste fermate:

direzione piazza Cinque Giornate : piazzale Medaglie d’Oro prima di corso Lodi; viale Caldara di fronte a via Curtatone (con linea N25); viale Regina Margherita dopo via Bergamo (con linea N25); viale Regina Margherita prima di piazza 5 Giornate;

: piazzale Medaglie d’Oro prima di corso Lodi; viale Caldara di fronte a via Curtatone (con linea N25); viale Regina Margherita dopo via Bergamo (con linea N25); viale Regina Margherita prima di piazza 5 Giornate; direzione Bligny/ Ripamonti: viale Regina Margherita dopo piazza 5 Giornate; viale Regina Margherita dopo via Besana (con linee 65 e N26); viale Regina Margherita prima di via Lamarmora (con linee 65 e N26); viale Caldara prima di via Curtatone.

Non è l'unica interruzione prevista a luglio: anche il tram 16 viene sospeso tra San Siro e piazzale Baracca per lavori lungo la linea.