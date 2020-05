Covid-19, Atm: «Senza altri soldi dal Governo, sopravvivenza del trasporto locale a rischio»

Senza ulteriori risorse, il trasporto pubblico locale di Milano non arriverebbe nel medio termine al break-even economico. «Quindi è un sistema che può continuare così qualche mese se qualcuno ci mette le risorse, ma nel medio lungo periodo non può reggersi in questi termini e dovrà ripensarsi completamente». Lo ha detto Arrigo Giana, direttore generale di Atm, intervenendo a "Milano - Italia. Scriviamo un nuovo futuro", organizzato dal Partito Democratico di Milano.

«La sopravvivenza del trasporto pubblico così come lo conosciamo - ha spiegato Giana - si regge su due pilastri: uno è quello dei fondi che vengono stanziati dal governo attraverso le Regioni e l'altro è la vendita dei biglietti e questa seconda parte si sta azzerando. Eravamo a -90 per cento nel corso del lockdown e più o meno siamo ancora su quei livelli. Quello che abbiamo davanti è un gap di capacità produttiva e di trasporto legata agli obblighi di distanziamento sociale che comunque ci limiterà al 25-30 per cento della nostra capacità teorica». Durante le settimane appena trascorse, Atm ha trasportato il 13-14 per cento dei passeggeri "normali" di una giornata feriale di questa stagione.

Ed infine uno sguardo al resto d'Europa, dove, secondo Giana, stanno già ragionando sui piani di riconversione delle flotte in elettrico e il potenziamento dei sistemi ferrotranviari. «Il nuovo modello - ha spiegato il direttore generale di Atm - sarà molto più personalizzato e aderente alle singole esigenze dei clienti e meno vasto in termini di volume. Questo consentirà al sistema di razionalizzarsi e far tornare in equilibrio la forbice tra ricavi e costi che deve per forza riportarsi in equilibrio perché in alternativa il problema diventerebbe molto più serio».