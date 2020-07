Boom di viaggiatori, da sabato 11 luglio Trenord aumenta i treni verso il lago di Como

In seguito all’alta affluenza di viaggiatori rilevata nel fine settimana sulle corse dirette sulla riviera lecchese del Lago di Como e in Valtellina, da sabato 11 luglio Trenord potenzierà ulteriormente il servizio ferroviario fra le stazioni di Lecco e Colico, assicurando così il regolare distanziamento a bordo dei convogli. Si tratta di ulteriori due treni al mattino da Lecco verso Colico (8.15 e 10.15) e due treni nel pomeriggio verso Lecco (14.37 da Colico e 17.05 da Varenna). In più, nel tardo pomeriggio di sabato e festivi, sarà effettuato un treno straordinario da Lecco (18.50) diretto a Milano centrale.

Il gestore del servizio ferroviario regionale lombardo ha inoltre deciso di riproporre per l’estate Discovery Train, il programma di Trenord che propone itinerari in treno e sconti per scoprire le località turistiche della Regione: da gite in battello sui laghi a visite alle città d’arte, da una giornata in un parco divertimenti a itinerari in bici su piste ciclabili o a piedi per le vie del trekking. Le proposte, che per l’estate 2020 si sono arricchite di nuove destinazioni, sono presentate sul sito trenord.it e sull’App Trenord.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Al momento dell’acquisto, i clienti potranno controllare sul motore orario dell’applicazione la disponibilità di posti sulle corse su cui intendono viaggiare, per organizzare un itinerario nel rispetto delle norme di salvaguardia della salute pubblica. Per gli itinerari sulle linee Milano-Lecco-Tirano e Milano-Brescia-Verona per alcuni treni, nel fine settimana, è attiva la sperimentazione della prenotazione della corsa, al fine di consentire un monitoraggio dei flussi di viaggiatori.