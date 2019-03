Una grande Zona 30 km/h in tutto il centro di Milano (o quasi)

Una gigantesca Zona 30 (km/h) estesa a quasi tutto il centro di Milano. La chiede il consiglio di Municipio 1 con una delibera in cui si parla di circolazione stradale più sicura per tutti, anche per gli automobilisti, ma soprattutto per le fasce più deboli dell'utenza stradale, quindi ciclisti e persone a piedi.

Abbassare il limite massimo di velocità contribuisce anche a ridurre le emissioni di sostanze inquinanti. I consiglieri del Municipio del centro hanno comunque individuato e indicato alcune eccezioni in cui resterebbe il limite di 50 km/h: si tratta dei viali delle due cerchie (Navigli e Bastioni) e di diverse strade di scorrimento da e per il semicentro.

Le strade che resterebbero a 50 km/h di velocità massima sono corso Venezia, via Legano, viale Gadio, via Monti, via Mascheroni, via Olona, via XX Settembre, corso Monforte, via Borgogna, via Mascagni, via Palestro, via Manin e corso di Porta Nuova.

L'idea non è del tutto nuova. Risale al 2014 una delibera di giunta (il sindaco era Giuliano Pisapia) sostanzialmente identica, che prevedeva di realizzare entro l'inizio di Expo 2015 una grande Zona 30 all'interno della Cerchia dei Navigli esclusa la cerchia stessa. Una porzione quindi più piccola rispetto a quella della proposta odierna del Municipio 1. Ma non se ne fece niente.