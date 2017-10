Si amplia il parco pubblico di Citylife: aperta una nuova area verde di 10mila metri quadri

Si amplia il parco di Citylife. Nella giornata di martedì 17 ottobre è stata aperta una nuova porzione di parco di circa 10mila metri quadrati. Si tratta della porzione compresa tra viale Eginardo, il nuovo asilo comunale e lo Shopping District che aprirà i battenti il prossimo 30 novembre. Con questa nuova apertura le aree verdi aperte al pubblico hanno superato i 100mila metri quadrati, ma sono destinate a crescere ancora una volta terminati i lavori per la torre Libeskind.

Citylife: ecco come sarà il centro commerciale

Il mall — 32mila metri quadrati disegnati da Zaha Hadid — si articolerà su tre aree, tutte unite tra loro. L’area dedicata alla ristorazione, situata al primo piano, sarà caratterizzata da spazi fluidi, ampiamente illuminati da luce naturale, con aree relax e lounge. Non solo: ci sarà anche la connessione wi-fi gratuita e dispositivi per la ricarica dei device personali. Lo spazio centrale ospiterà eventi e attività che contribuiranno a far vivere l’area in ogni momento della giornata. Intrattenimento. “CityLife Spaziocinema” offrirà 7 sale proiezione per una capienza complessiva di 1.200 posti. Salute. All’interno del centro commerciale troverà spazio uno spazio dedicato in modo particolare alla salute e al benessere. Fra questi un ruolo di primo piano verrà svolto da Centro Diagnostico Italiano che organizzerà una struttura sanitaria ambulatoriale a servizio completo. Infine ci sarà anche un supermercato gourmet.