Verso la rinascita

Progettare città intelligenti, in tempi di coronavirus, nel senso di riempire quel concetto, altrimenti bello quanto vuoto di contenuti, che ci permette la gestione intelligente della città in tutte le sue parti: i parcheggi, il monitoraggio della qualità dell’aria, la rilevazione incendi, la sicurezza domestica, l’illuminazione a basso costo, lo smaltimento dei rifiuti, la gestione delle flotte veicolari, l’agricoltura di precisione ed i consumi energetici degli edifici… pensavamo di aver assunto il pieno controllo di tutto ed invece il Covid-19 ci ricorda che non c’è una cultura della prevenzione epidemiologica, sebbene la malattia sia un evento ricorrente ed è parte della storia dell’umanità. Nell’ultimo secolo a partire dal 1918 si sono verificate 11 tra epidemie e pandemie virali.

Eppure il Covid-19 sembra aver colto tutti alla sprovvista. Come possiamo riassettare la città smart, come cambiamo le strategie e le politiche di prevenzione epidemiologica? L’architettura può essere uno degli strumenti di contenimento delle pandemie? Un edificio può aiutare a proteggere i suoi abitanti da epidemie e pandemie? Come vivremo gli spazi pubblici? Come possiamo proteggere le fasce più deboli della società da questo tipo di emergenza? Permetteremo allo stato di controllare e definire i nostri spostamenti, di condizionare le nostre relazioni sociali, se questo significa proteggersi dalle emergenze future? La risposta è affermativa, oggi abbiamo nuovi materiali nuove tecnologie che sono in grado di proporci edifici mangia smog, salubri, ecologici e facilmente sanificabili.

Quello di cui abbiamo bisogno e di professionisti colti che sappiano utilizzarli, che sia specializzati e capaci di mettere a punto strategie di intervento in caso di emergenze umanitarie: catastrofi naturali, cambiamenti climatici, conflitti di guerra. Abbiamo bisogno di una classe docente in grado di dare risposte ai bisogni delle nostre generazioni. Non c’è città smart se non è guidata da professionisti del sapere. Chi lavora sugli spazi della vita sociale è chiamato a dare un contributo, perché la pandemia non può rimanere senza risposte lasciando campo libero alle paure di un futuro immaginato, dove le persone vivono isolate in spazi igienici autosufficienti.

Dobbiamo puntare sugli spazi aperti sul loro ridisegno. Milano è capitale della moda e del design, quindi da li e dalle Università italiane deve partire la “Rinascita”, abbiamo bisogno di un nuovo “Rinascimento” che punti sulla bellezza. Il distanziamento sociale è un tema progettuale, la messa in sicurezza delle grandi aree urbane dal pericolo epidemiologico è la nuova grande sfida per gli architetti. In queste settimane di emergenza epidemiologica i normali processi decisionali sono stati stravolti: quello che, in tempi normali, un governo avrebbe deciso in anni, è stato deliberato in poche ore; è una accelerazione necessaria che può rivelarsi strategica per il futuro, perché il rischio di non far nulla è più grande del rischio di agire e reagire. La maggioranza della popolazione mondiale è unita dall’esperienza portata dall’attacco del Covid-19, stiamo prendendo parte a una sorta di esperimento sociale su una scala mai concepita prima: cosa impareremo da questa crisi della civiltà e quale eredità lasceremo? E’ quindi il momento di prepararci alla riorganizzazione degli spazi urbani collettivi che siano disegnati sia sull’individuo che sulla domesticità dello spazio aperto: gli spazi pubblici, le reti per la mobilità - porti, aeroporti, stazioni- le reti di trasporto urbano e metropolitano, i centri culturali e sportivi, le strutture sanitarie e scolastiche, gli impianti produttivi. Tutto concorrerà alla Rinascita. Alcuni auspicano ad una sorta di “città elastica”, con la capacità di aprire i suoi confini a tutti, in momenti di pace e prosperità, per poi chiuderli, frammentandosi.

* Professore di Nanotecnologie e sistemi evoluti per l'architettura. CdLM in Architettura e città sostenibili, Università di Parma