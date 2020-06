Centri anziani: la mappa completa della città

I centri per anziani, meglio definiti come Centri Socio Ricreativi Culturali (CSRC) per il tempo libero, sono servizi dedicati al benessere, all’aggregazione della popolazione e alla partecipazione attiva dei cittadini e delle cittadine alla vita associativa.

Le atività praticate Il ventaglio dell'offerta dei centri per anziani è molto ampio: momenti ricreativi come ballo, giochi, intrattenimenti musicali ecc.

eventi culturali e informazione come gite, conferenze, visite guidate, spettacoli teatrali e cinematografici a condizioni molto vantaggiose

attività sportive come corsi di ginnastica dolce, yoga, campi di bocce ecc.

informatica, lingue straniere, filodrammatica, coro, découpage

pranzi sociali e merende con il prezioso contributo dei soci volontari Chi può accedere I Centri Socio Ricreativi Culturali, come specifica il Comune di Milano, sono aperti a tutti i cittadini che hanno compiuto i 55 anni di età. Come iscriversi L’iscrizione avviene presso la segreteria del Centro prescelto con sottoscrizione di tessera annuale e versamento della quota associativa di € 10; è necessaria una foto tessera e la carta d'identità. La tessera consente di: accedere a tutti i 29 Centri della Rete del Comune di Milano dislocati nei 9 Municipi della città. È infatti possibile partecipare a tutte le loro attività, nel rispetto delle norme vigenti e facendone richiesta al Comitato di Gestione del Centro

partecipare con diritto di voto alle assemblee convocate dal Comitato di Gestione del Centro prescelto in qualità di socio. Le iscrizioni sono accolte preferibilmente dal 1 gennaio al 31 marzo, ma sono consentite durante tutto l'anno. L'elenco dei centri Per scoprire tutti i centri per anziani di Milano visitare la sezione dedicata sul sito del Comune di Milano.