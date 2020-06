Pensione, i documenti utili per fare richiesta

Per richiedere la pensione di anzianità occorre compilare una domanda specifica e presentare la documentazione necessaria. La pensione di anzianità, nell'ordinamento italiano, è una delle prestazioni previdenziali garantite ai sensi dell'art. 38 della Costituzione ai lavoratori.

Il servizio è pubblico ed è fornito dallo Stato attraverso enti pubblici o istituti come l'Inps o le casse professionali; l'erogazione della pensione di anzianità è corrisposta dagli enti pubblici al raggiungimento del requisito di anzianità contributiva (numero minimo di anni di contribuzione).

Scopriamo qui di seguito alcune informazioni utili e i documenti necessari per fare richiesta.

Pensione di vecchiaia e anticipata

Come viene specificato dal sito del Patronato Inas Cisl di Milano, per presentare la domanda di pensione di vecchiaia e anticipata occorrono i seguenti documenti:

- Copia carta d’identità e codice fiscale richiedente

- Copia codice fiscale del coniuge (per autocertificare lo stato di famiglia)

- Copia codice fiscale dei figli (solo se sono a carico fiscalmente)

- Data di matrimonio o di variazione dello stato civile (no certificato)

- Codice IBAN banca o posta per accredito in conto corrente (in caso di posta è necessaria anche la via esatta dell’ufficio postale)

- Ultima dichiarazione dei redditi richiedente e coniuge (oppure modelli Cud)

- Lavoratori dipendenti settore privato: estratto conto certificativo INPS se in possesso (Modello Ecocert)

- Lavoratori autonomi: ultimi due Modelli F24 e ultime tre dichiarazioni dei redditi

- Lavoratori dipendenti settore pubblici: Stato di Servizio aggiornato o Mod. PA04 da richiedere alla propria Amministrazione, decreti o domande di riscatto/ricongiunzione/ computo e ultimo cedolino paga

Pensione di reversibilità

Per presentare domanda er la pensione di reversibilità (la quota parte della pensione complessiva che spetta ad uno dei due coniugi al sopraggiungere della morte dell'altro ) occorrono invece i seguenti documenti:

- Copia carta identità e codice fiscale richiedente su unico foglio

- Copia codice fiscale del de cuius

- Copia codice fiscale dei figli (solo se sono a carico fiscalmente, studenti o inabili al lavoro)

- Codice IBAN banca o posta per accredito in conto corrente (in caso di posta è necessaria anche la via esatta dell’ufficio postale – in caso di conto corrente cointestato con il de cuius sarà necessario chiudere quello vecchio e aprirne uno nuovo)

- Ultima dichiarazione dei redditi richiedente e coniuge (oppure modelli CU)

- Data di matrimonio (no certificato)

- Data di morte (no certificato)

- Documento della pensione del de cuius (CU oppure ObisM)

Se fra i richiedenti della pensione di reversibilità c'è un figlio occorre presentare anche:

- Se studenti il documento di identità e i riferimenti esatti del corso di studi che stanno frequentando (tipologia, durata legale, anno di frequenza e data di iscrizione) Autocertificazione sottoscritta dal figlio maggiorenne e studente che non lavora e che non ha redditi

- Se inabili certificato medico Mod SS3 redatto dal dottore.

A chi rivolgersi a Milano

- Patronato Inas Cisl (diverse sedi)

- Acli Milano (diverse sedi)

- Cgil Milano (diverse sedi)