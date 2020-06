Le case di riposo per anziani del Comune di Milano

Le case di riposo per anziani - più precisamente le RSA, Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) - sono strutture extra-ospedaliere che offrono accoglienza permanente ai cittadini anziani bisognosi di cure e di assistenza.

Che cosa offrono

Oltre a servizi di tipo alberghiero, le case di riposo offrono prestazioni assistenziali, sanitarie e riabilitative. In alternativa al ricovero a tempo pieno, in ciascuna RSA è presente un Centro Diurno Integrato (CDI) che opera soltanto come servizio diurno.

I requisiti d'accesso

I requisiti d’accesso alle RSA sono i seguenti:

- Età superiore ai 65 anni, residenti a Milano, in condizioni sanitarie tali da compromettere il livello di autosufficienza, oppure età inferiore 65 anni e condizioni sanitarie con patologie geriatriche tali da non poter consentire il prosieguo della propria vita presso il domicilio

- Isee sociosanitario-Residenze pari o inferiore a 16.000 euro

- Sussistenza di un immediato stato di bisogno, anche in presenza di un patrimonio immobiliare non immediatamente utilizzabile per il supporto economico all'inserimento in RSA. L’Amministrazione si riserva il diritto di rivalsa sul patrimonio immobiliare, sia in caso di vendita sia nel caso di successione in capo ad eredi o a legati.

Il servizio può essere esteso a cittadini con età inferiore a 65 anni qualora la condizione sanitaria sia tale da rendere necessaria la collocazione in RSA.

Le case di riposo a Milano

Il Comune di Milano ha affidato le cinque Residenze milanesi a gestori esterni:



- RSA Famagosta

Via Rudinì, 3 - tel. 02 8912.7882 / 6



- RSA Virgilio Ferrari

Via Dei Panigarola, 14 - tel. 02 5391.194



- RSA Casa per coniugi

Via dei Cinquecento, 19 - tel. 02 5392.964



- RSA Gerosa Brichetto

Viale Mecenate, 96 - tel. 02 5801.8008



- RSA Pindaro

Via Pindaro, 44 - tel. 02 27009.2339.

Come accedere alle RSA

Per accedere alle RSA occorre prenotare un appuntamento con l’assistente sociale presso la sede del Servizio Sociale Professionale Territoriale (SSPT) della zona di residenza dell'anziano. Per verificare gli orari si consiglia di visitare il sito del Comune di Milano.



