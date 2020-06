Ritirare la pensione a Milano: tutti gli orari degli uffici postali

A causa dell'emergenza coronavirus sono previste nuove regole per il ritiro della pensione: per evitare assembramenti, infatti, l'accesso agli uffici postali è scaglionato in base al cognome. Il consiglio è di Altroconsumo è di chiedere l'addebito del pensione sul conto o, in alternativa, per gli over 75 di ricevere la pensione a casa delegando i Carabinieri.

Sul sito di Poste Italiane, inoltre, è possibile cercare in modo autonomo l'ufficio postale per il pagamento della propria pensione: basta inserire l'iniziale del proprio cognome e il CAP di residenza.

Gli orari degli uffici postali a Milano

Per chi desidera recarsi fisicamente in posta, elenchiamo di seguito tutti gli uffici postali di Milano con gli orari specifici. A causa dell'emergenza da Covid-19 si consiglia di verificare puntualmente gli orari per ciascuna sede.

- Largo Corsia dei Servi, 3, 02.76367311.

Orari: 8:20-19:05

- Corso di Porta Vittoria, 18, 02.54005711.

Orari: 8:20-19:05

- Via Festa del Perdono, 10, 02.58207831.

Orari: 8:20–13:35

- Via Paolo da Cannobio, 33, 02.86396911.

Orari: 8:20-13:35

- Corso Italia, 16, 02.804336

Orari: 08:20–13:35

- Via Santa Sofia, 8, 02.58318572.

Orari: 8:20–13:35

- Corso Venezia, 42, 02.76023056.

Orari: 8:20–13:35

- Via Sambuco, 15, 02.89405932.

Orari: 8:20–13:35

- Via dell'Orso, 11, 02.80277311.

Orari: 8:20–13:35

- Via della Moscova, 30, 02.6328 8731.

Orari: 8:20–13:35

- Via Giosuè Carducci, 7, 02.85917111.

Orari: 8:20–19:05

- Via Urbano III, 2, 02.5819 9311

Orari: 8:20–19:05

- Via Marcona, 1, 02.5501 0729

Orari: 8:20–19:05

- Via Vigna, 6, 02.8639 6711

Orari: 8:20–13:35

- Piazza Duca d'Aosta, 02.67072150

Orari: 8:20–19:05

- Via S. Simpliciano, 5, 02.8639 6811

Orari: 8:20–13:35

- Corso Sempione, 94, 02.3319271

Orari: 8:20–19:05

- Via Antonio Zarotto, 11, 026552919

Orari: 8:20–13:35

- Corso di Porta Vigentina, 35, 02.58320771

Orari: 8:20–13:35