Come avere degli armadi sempre in ordine

Hai fatto il cambio di stagione da poco, ma il tuo armadio non ti soddisfa perchè ti sembra disordinato. Scopi in questa guida 5 trucchi su come ordinare in modo perfetto il tuo armadio.

1. Fai piazza pulita

Nel caso non lo avessi ancora fatto, liberati dal superfluo. Elimina tutti i vestiti e gli accessori che non usi più, donandoli ai più bisognosi o vendendoli nei mercatini. Solo così potrai davvero lasciare spazio all'ordine.

2. Riorganizza gli spazi

Una volta eliminato il superfluo, riorganizza gli spazi. Capisci le tue esigenze specifiche e non avere paura di modificare gli spazi, spostando un ripiano o riorganizzando indumenti e accessori. Scoprirai che il tuo guardaroba può diventare il tuo migliore alleato.

3. Scegli le grucce salvaspazio

Elimina tutte le grucce voluminose e conserva quelle sottili in legno, che a differenza di quelle di metallo non si incurvano.

4. Piega i vestiti nel modo giusto

Se scegli di piegare i vestiti, dovrai cercare di farlo nel giusto modo per evitare di ammucchiare roba. Prova a fare una cosa diversa e ad arrotolare: in questo modo, infatti, i vestiti non si stropicciano e rimangono in bella vista. Potresti anche utilizzare dei divisori, per lasciare le maglie piegate nella giusta sede.

5. Ordina i pantaloni e i jeans

I pantaloni e i jeans occupano molto spazio se appesi alle grucce. Dedica a loro un cassetto e non avere paura di arrotolare i jeans: recupererai ordine e soprattutto tempo per trovarli.