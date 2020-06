Edilizia privata, dove richiedere i certificati

L'Edilizia Privata è quel settore del Comune dedicato a tutte le procedure amministrative che riguardano gli interventi edilizi realizzati da cittadini ed imprese. Tali interventi sono attuati con procedimenti diversi (come il permesso di costruire o la comunicazione di attività edilizia libera) a seconda della loro rilevanza. In questa guida dedicata scopriamo proprio come e dove richiedere tutti i certificati per l'edilizia privata a Milano.

Dove richiedere i certificati per l’edilizia privata

„ Gli Uffici di Edilizia Privata del Comune di Milano

L'ufficio tecnico edilizia privata del Comune ha una serie di compiti precisi, tra cui la gestione del territorio comunale per quanto riguarda gli interventi privati applicati ai Regolamenti Comunali (Piano Regolatore Generale Comunale, Regolamento Edilizio, ecc.); si occupa inoltre di rilasciare le certificazioni di destinazione urbanistica dei terreni (C.D.U.).

Tra i settori abilitati si segnalano:

Costruire / Ristrutturare

Autorizzazione per Allaccio Fognatura Pubblica

Occupazione Suolo Pubblico per lavori

Oneri di urbanizzazione e costi di costruzione

Pratiche Edilizie - Stato Avanzamento e Accesso agli Atti

Scavo Suolo Pubblico

Sportello Unico per l'Edilizia (SUE)

Servizi alle imprese

Strumenti urbanistici

Lo sportello unico del Comune di Milano

Come riporta il sito del Comune di Milano, "in data 25 febbraio è stato pubblicato sul BURL n. 9 serie ordinaria il Decreto Dds n. 2018 del 19 febbraio 2020 con cui la Regione Lombardia ha adeguato alle nuove disposizioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale del 2019, i contenuti della modulistica edilizia unificata e standardizzata approvata con Delibera n.784 del 12 novembre 2018, stabilendo inoltre l’utilizzo esclusivo degli stessi".

I nuovi moduli unificati e standardizzati sono:

Modulo Unico Titolare (da utilizzare per CILA, SCIA, SCIA alternativa al PdC, PdC)

Relazione Tecnica Asseverazione Unica (da utilizzare, insieme al Modulo Unico Titolare, per CILA, SCIA, SCIA alternativa al PdC, PdC)

Comunicazione Inizio Lavori (CIL)

Comunicazione Fine Lavori (CFL)

Segnalazione Certificata Agibilita'

Relazione Tecnica Asseverazione Agibilita' (da utilizzare insieme alla Segnalazione Certificata Agibilità)

Qui puoi scaricare i Moduli Edilizi Unificati della Regione Lombardia.

I contatti del Comune di Milano

Se hai bisogno di metterti in contatto con il Comune di Milano, Settore Edilizia Provata, trovi di seguito tutti i recapiti presenti sul sito:

Direttore: Arch. Simona Collarini

Sede: Via Pirelli 30, Milano

E-mail: simona.collarini@comune.milano.it

