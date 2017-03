Torna l'ora legale: lancette avanti nella notte tra sabato e domenica

Marzo è il mese in cui inizia la primavera e le giornate si vanno allungando. Merito anche del cambio ora, con il passaggio da quella solare all'ora legale. L'appuntamento è fissato a fine mese.

Le lancette degli orologi, nella notte fra sabato 25 e domenica 26 marzo 2017, dovranno essere spostate di un'ora avanti. Si dormirà, di fatto, sessanta minuti in meno. Tablet, smartphone, pc e altri apparecchi tecnologici dovrebbero invece compiere l'operazione in autonomia.

Pensata per diminuire l'uso di elettricità e incentivare il risparmio energetico, l'ora legale scatterà dunque domenica 26 marzo, mentre l'ora solare tornerà nella notte fra sabato 28 e domenica 29 ottobre 2017, una settimana dopo l'inizio dell'autunno.

Adottata per la prima volta nel 1916 dalla Gran Bretagna, imitata ben presto da altri paesi europei per risparmiare in tempo di guerra, l'ora legale è stata sospesa e ripristinata per quasi 50 anni sino a quando, nel 1965, è stata istituita una legge che l'ha riconosciuta ufficialmente. Con la sua adozione a livello europeo, nel 1966, si è quindi stabilito che l'inizio dovesse essere l'ultima domenica di marzo e il termine l'ultima di ottobre.