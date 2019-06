Come aprire un B&B in città

Ti piacerebbe aprire un Bed and Breakfast? In questa guida diamo alcuni consigli pratici su come trasformare la tua casa e su che cosa puntare come elemento differenziante.

La casa

Sistemare gli spazi di casa per creare il tuo b&b è fondamentale: l’edificio, o l'appartamento, deve rispondere a determinati requisiti, non soltanto per la legge, ma anche per l’organizzazione del turista. Dovrai considerare quante stanze da letto hai a disposizione e se sono matrimoniali, singole e multiple, per capire se puoi ospitare anche famiglie. Ricordati inoltre che dovranno essere camere riscaldate o fresche a seconda della stagione, e luminose.

Il bagno è indispensabile: è importante specificare sempre se è un bagno condiviso oppure privato.

Per quanto riguarda gli spazi comuni, se permettono di socializzare e sono ampi è giusto valorizzarli, altrimenti è meglio puntare su altre caratteristiche.

Giardini e terrazze

Inoltre, se disponi di un giardino o di una terrazza sarai sicuramente avvantaggiato, ma non preoccuparti se non ne disponi: esistono molti plus a cui magari non stai dando importanza.

La posizione gerografica

Anche la posizione geografica della casa è fondamentale, per valutare i plus del territorio come la cultura, il cibo o la natura.

I requisiti

E' fondamentale che la tua abitazione risponda a quanto previsto dai vincoli normativi, che sono regionali (qui trovi quelli di Milano). Non dimenticare inoltre la normativa in materia di sicurezza degli impianti ed energetica. Prima di avviare l’attività, infatti, è importante adeguare gli impianti e svolgere la regolare manutenzione della caldaia.