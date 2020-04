Coronavirus, gli aiuti del Comune di Milano agli over 65

L'emergenza coronavirus ha travolto l'Italia, in una situazione di difficoltà nazionale che richiede un sacrificio comune per limitare la diffusione del Covid-19. In questo momento storico così eccezionale, alcune categorie di cittadini sono più fragili di altre e necessitano di maggiore tutela da parte dello Stato. A questo proposito il Comune di Milano ha chiamato a raccolta volontari, aziende e il privato sociale per attivare una rete per essere vicini ai cittadini e dare un aiuto concreto in questa fase di emergenza. Scopriamo qui tutte le iniziative.

. Assistenza

Gli over 65, le persone affette da patologie croniche o immunodepresse, le persone costrette in quarantena e le persone dimesse dagli ospedali, ma ancora in stato di osservazione, possono chiamare lo 02.0202, tasto 7.1 dalle 8 alle 20 dal lunedì al sabato per attivare i seguenti servizi di aiuto:

- Pasti a domicilio

Il servizio prevede la consegna del pasto a domicilio, con adeguato preavviso (almeno due giorni). Il servizio è fornito durante la settimana e in modo ridotto durante il fine settimana.



- Spesa con consegna a domicilio

Attraverso operatori di cooperative avviene il servizio di spesa di genere primari in negozi di prossimità, con consegna a casa, pagamento on line e in alcuni casi in contanti, in orario diurno (dal lunedì al venerdì): chi si occupa della consegna è sempre riconoscibile (tesserino e/o pettorina). Il servizio di spesa a domicilio attraverso le maggiori catene di distribuzione, che hanno assicurato la consegna gratuita per over 65, avviene invece con consegna tramite operatori professionali alle dipendenze dei singoli distributori. Servizio previsto come da indicazione di ciascuna catena di distribuzione.



- Consegna farmaci (anche con ricetta)

Ritiro ricetta e consegna dei farmaci presso il domicilio dell’utente attraverso operatori delle farmacie, operatori delle cooperative, in orari limitati durante la settimana e nel fine settimana.



- Piccole commissioni

Il servizio esclude la consegna di generi alimentari e si riferisce ai servizi ancora aperti, relativamente al disbrigo di commissioni necessarie. Il servizio è disponibile nei giorni della settimana in orario diurno.



- Servizio trasporto persone

Servizio di trasporto gratuito taxi dedicato a persone over 65 accompagnate da operatore individuato dal Comune (custode sociale, volontario/a).

. Spesa a domiclio

Da questa sezione specifica è invece possibile trovare gli esercizi commerciali del proprio quartiere che consegnano la spesa a casa.

Il Comune di Milano ha realizzato la Mappa georeferenziata che permette a tutti i cittadini milanesi di conoscere le piccole attività commerciali dei propri quartieri che vendono prodotti di prima necessità ed effettuano consegne a domicilio.

Tra gli obiettivi del progetto: permettere ai cittadini milanesi di acquistare e ricevere i prodotti di prima necessità senza uscire dalle proprie case; evitare il più possibile gli assembramenti e limitare le lunghe file presso i negozi della Grande Distribuzione Organizzata; valorizzare il commercio di vicinato, inteso come presidio territoriale e ricchezza del quartiere.

